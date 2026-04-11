Последние семь пленных жителей Курской области вернулись домой с Украины

Последние семь пленных жителей Курской области вернулись домой с Украины - РИА Новости Крым, 11.04.2026

Последние семь пленных жителей Курской области вернулись домой с Украины

Семь жителей курского приграничья возвращены из украинского плена домой. Это последние из курян, которые были насильно вывезены на территорию Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 11.04.2026

2026-04-11T14:32

2026-04-11T14:32

2026-04-11T14:36

александр хинштейн

курская область

общество

украина

обмен пленными

новости

новости сво

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Семь жителей курского приграничья возвращены из украинского плена домой. Это последние из курян, которые были насильно вывезены на территорию Украины. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн.Губернатор добавил, что у нескольких жителей есть проблемы со здоровьем, одна женщина незрячая. Все, кто нуждаются в квалифицированной медпомощи, ее обязательно получат.Сегодня же люди направятся домой. Их встретят и обеспечат всем необходимым, помогут с оформлением выплат, отметил Александр Хинштейн.6 марта 2026 года Россия вернула из украинского плена трех жителей Курской области. Также в субботу, 11 апреля Россия вернула из украинского плена 175 военнослужащих и семерых мирных жителей Курской области. Взамен украинской стороне было передано 175 боевиков ВСУ.

курская область

украина

александр хинштейн, курская область, общество, украина, обмен пленными, новости, новости сво