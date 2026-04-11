Последние семь пленных жителей Курской области вернулись домой с Украины - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Последние семь пленных жителей Курской области вернулись домой с Украины
Семь жителей курского приграничья возвращены из украинского плена домой. Это последние из курян, которые были насильно вывезены на территорию Украины.
2026-04-11T14:32
2026-04-11T14:36
александр хинштейн
курская область
общество
украина
обмен пленными
новости
новости сво
14:32 11.04.2026 (обновлено: 14:36 11.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Семь жителей курского приграничья возвращены из украинского плена домой. Это последние из курян, которые были насильно вывезены на территорию Украины. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн.
"На белорусской границе их встретила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Регион направил за ними транспорт и врачей для оказания всей необходимой помощи. Среди курян — пять женщин и двое мужчин, самому взрослому из них — 91 год. Все они из Суджанского района", - написал в своем канале МАХ Хинштейн.
Губернатор добавил, что у нескольких жителей есть проблемы со здоровьем, одна женщина незрячая. Все, кто нуждаются в квалифицированной медпомощи, ее обязательно получат.
Сегодня же люди направятся домой. Их встретят и обеспечат всем необходимым, помогут с оформлением выплат, отметил Александр Хинштейн.
6 марта 2026 года Россия вернула из украинского плена трех жителей Курской области. Также в субботу, 11 апреля Россия вернула из украинского плена 175 военнослужащих и семерых мирных жителей Курской области. Взамен украинской стороне было передано 175 боевиков ВСУ.
