https://crimea.ria.ru/20260411/iz-ukrainskogo-plena-vernulis-sem-zhiteley-kurskoy-oblasti-1155138718.html
Последние семь пленных жителей Курской области вернулись домой с Украины
Семь жителей курского приграничья возвращены из украинского плена домой. Это последние из курян, которые были насильно вывезены на территорию Украины.
2026-04-11T14:36
Россия передала Украине 1000 тел военнослужащих ВСУ Из украинского плена вернулись еще 300 российских военных Россия и Украина обменяют по 500 военнопленных с обеих сторон - Мединский
Всех жителей Курской области вернули из украинского плена домой
14:32 11.04.2026 (обновлено: 14:36 11.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Семь жителей курского приграничья возвращены из украинского плена домой. Это последние из курян, которые были насильно вывезены на территорию Украины. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн.
"На белорусской границе их встретила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Регион направил за ними транспорт и врачей для оказания всей необходимой помощи. Среди курян — пять женщин и двое мужчин, самому взрослому из них — 91 год. Все они из Суджанского района", - написал в своем канале МАХ Хинштейн.
Губернатор добавил, что у нескольких жителей есть проблемы со здоровьем, одна женщина незрячая. Все, кто нуждаются в квалифицированной медпомощи, ее обязательно получат.
Сегодня же люди направятся домой. Их встретят и обеспечат всем необходимым, помогут с оформлением выплат, отметил Александр Хинштейн.
6 марта 2026 года Россия вернула
из украинского плена трех жителей Курской области. Также в субботу, 11 апреля Россия вернула
из украинского плена 175 военнослужащих и семерых мирных жителей Курской области. Взамен украинской стороне было передано 175 боевиков ВСУ.
