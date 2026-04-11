Два человека ранены в Шебекино при атаке ВСУ

Двое мужчин пострадали в Шебекино при атаке украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.04.2026

2026-04-11T17:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Двое мужчин пострадали в Шебекино при атаке украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Информация о других последствиях ударов сейчас уточняется, добавил губернатор.В субботу в 16:00 по московскому времени вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. На этот период российские военные прекращают боевые действия на всех направлениях, однако сохраняют готовность пресечь возможные провокации со стороны противника.Соблюдать режим прекращения огня за несколько часов до начала оговоренного времени пообещал и Владимир Зеленский.Пасхальное перемирие продлится до конца суток 12 апреля.

