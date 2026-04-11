https://crimea.ria.ru/20260411/dva-cheloveka-raneny-v-shebekino-pri-atake-vsu-1155142202.html
Два человека ранены в Шебекино при атаке ВСУ
Два человека ранены в Шебекино при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Два человека ранены в Шебекино при атаке ВСУ
Двое мужчин пострадали в Шебекино при атаке украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.04.2026
2026-04-11T17:15
2026-04-11T17:15
2026-04-11T17:18
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
обстрелы белгородской области
атаки всу
обстрелы всу
происшествия
вячеслав гладков
новости сво
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0b/1155142091_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_b5aeab510c6ef2a5c22f23f49ee198eb.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Двое мужчин пострадали в Шебекино при атаке украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Информация о других последствиях ударов сейчас уточняется, добавил губернатор.В субботу в 16:00 по московскому времени вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. На этот период российские военные прекращают боевые действия на всех направлениях, однако сохраняют готовность пресечь возможные провокации со стороны противника.Соблюдать режим прекращения огня за несколько часов до начала оговоренного времени пообещал и Владимир Зеленский.Пасхальное перемирие продлится до конца суток 12 апреля.
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0b/1155142091_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f4740d3161fa4588c553e49bf76ed8f2.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, обстрелы всу, происшествия, вячеслав гладков, новости сво, новости
Два человека ранены в Шебекино при атаке ВСУ
Белгородская область подверглась атаке ВСУ - ранены два человека
17:15 11.04.2026 (обновлено: 17:18 11.04.2026)