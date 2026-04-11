Два человека ранены в Шебекино при атаке ВСУ
Два человека ранены в Шебекино при атаке ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Двое мужчин пострадали в Шебекино при атаке украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Информация о других последствиях ударов сейчас уточняется, добавил губернатор.В субботу в 16:00 по московскому времени вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. На этот период российские военные прекращают боевые действия на всех направлениях, однако сохраняют готовность пресечь возможные провокации со стороны противника.Соблюдать режим прекращения огня за несколько часов до начала оговоренного времени пообещал и Владимир Зеленский.Пасхальное перемирие продлится до конца суток 12 апреля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Белгородская область подверглась атаке ВСУ - ранены два человека

17:15 11.04.2026 (обновлено: 17:18 11.04.2026)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Двое мужчин пострадали в Шебекино при атаке украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В результате обстрела мужчина получил осколочное ранение головы и баротравму. Вследствие прилета боеприпаса произошло возгорание в частном домео. От удара FPV-дрона по машине пострадал мужчина. С осколочными ранениями лица, плеча, грудной клетки и ног бойцы самообороны доставили его в больницу", - написал в своем канале МАХ Гладков.

Информация о других последствиях ударов сейчас уточняется, добавил губернатор.
В субботу в 16:00 по московскому времени вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. На этот период российские военные прекращают боевые действия на всех направлениях, однако сохраняют готовность пресечь возможные провокации со стороны противника.
Соблюдать режим прекращения огня за несколько часов до начала оговоренного времени пообещал и Владимир Зеленский.
Пасхальное перемирие продлится до конца суток 12 апреля.
17:01Оркестр и фонтан: в Керчи открыли обновленный Приморский парк
16:48США и Иран начали переговоры в Пакистане
16:24В Черном море обнаружили нефтяное пятно
16:12Электричка смяла легковушку под Брянском
16:00Пасхальное перемирие между Россией и Украиной вступило в силу
15:39В Севастополе стартует гастрономический фестиваль
15:19Когда в Крым и Севастополь доставят Благодатный огонь
15:00В Феодосии слышна стрельба
14:43Пятерых детей спасли на пожаре в коммунальной квартире в Севастополе
14:32Последние семь пленных жителей Курской области вернулись домой с Украины
14:17Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
14:14Зеленский сделал заявление о пасхальном перемирии
14:03ВСУ атаковали такси в Херсонской области - есть жертвы
13:49Пробка на 17 километров растянулась по трассе Симферополь – Алушта в Крыму
13:38Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 175 на 175 0:27
13:17Армия России сминает ВСУ – за сутки Киев потерял еще 1200 солдат
13:01Во Владикавказе задержали подозреваемых по делу о взрыве на складе
12:46В Симферополе сгорел торговый павильон
12:30На Кубани дрон с боевой частью упал у жилых домов - жильцов эвакуировали
Лента новостейМолния