Два человека ранены в Белгородской области при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Два человека ранены в Белгородской области при атаке ВСУ
После начала пасхального перемирия по Белгородской области нанесена серия ударов со стороны ВСУ. Пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости Крым, 11.04.2026
В Белгородской области два мирных жителя ранены при атаке ВСУ после объявления перемирия

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. После начала пасхального перемирия по Белгородской области нанесена серия ударов со стороны ВСУ. Пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино при атаке FPV-дрона на движущийся автомобиль мужчина получил баротравму. В Грайвороне от детонации дрона пострадала женщина. В больнице у неё диагностировали баротравму", - написал он в Max.
В Шебекино повреждены 18 частных домов и посечены осколками шесть автомобилей. Также дроны дважды ударили по городскому предприятию. От детонации еще нескольких FPV-дронов повреждены кровля административного здания другого предприятия.
Кроме того, под ударами вражеских дронов оказались Валуйский, Белгородский, Краснояружский и Борисовский округа. Там повреждены жилые дома и автомобили, перебиты линии электропередачи.
"В Грайвороне вследствие атак еще нескольких дронов повреждены остекление храма Димитрия Солунского", - уточнил Гладков.
В субботу в 16:00 по московскому времени вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. На этот период российские военные прекращают боевые действия на всех направлениях, однако сохраняют готовность пресечь возможные провокации со стороны противника.
Соблюдать режим прекращения огня за несколько часов до начала оговоренного времени пообещал и Владимир Зеленский.
При этом в первый час объявленного режима тишины ВСУ ударили по заправке в Льгове Курской области. Там ранены годовалый малыш с мамой и мужчина.
19:59Злодей вернулся на место преступления: Джонсон тайно приехал на позиции ВСУ
19:44Развертывание орбитальной станции является большим событием – Путин
19:29Объездную Алушты в Крыму строят с опережением графика
19:14Шедевр Куинджи вернулся в Воронцовский дворец – когда можно увидеть
18:52Два человека ранены в Белгородской области при атаке ВСУ
18:40Симоньян наградила спасителей детей при наводнении в Дагестане
18:20Контактная сеть обрушилась на поезд с 600 пассажирами в Германии
18:03ВСУ нарушили пасхальное перемирие - в Льгове ранен годовалый ребенок
17:56Пасхальное перемирие и смертельное ЧП в школе Пермского края: топ недели
17:39"Севастополь останется русским" – пророческая песня барда Городницкого
17:15Два человека ранены в Шебекино при атаке ВСУ
17:01Оркестр и фонтан: в Керчи открыли обновленный Приморский парк
16:48США и Иран начали переговоры в Пакистане
16:24В Черном море обнаружили нефтяное пятно
16:12Электричка смяла легковушку под Брянском
16:00Пасхальное перемирие между Россией и Украиной вступило в силу
15:39В Севастополе стартует гастрономический фестиваль
15:19Когда в Крым и Севастополь доставят Благодатный огонь
15:00В Феодосии слышна стрельба
14:43Пятерых детей спасли на пожаре в коммунальной квартире в Севастополе
Лента новостейМолния