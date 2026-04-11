Два человека ранены в Белгородской области при атаке ВСУ

После начала пасхального перемирия по Белгородской области нанесена серия ударов со стороны ВСУ. Пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости Крым, 11.04.2026

2026-04-11T18:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. После начала пасхального перемирия по Белгородской области нанесена серия ударов со стороны ВСУ. Пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.В Шебекино повреждены 18 частных домов и посечены осколками шесть автомобилей. Также дроны дважды ударили по городскому предприятию. От детонации еще нескольких FPV-дронов повреждены кровля административного здания другого предприятия.Кроме того, под ударами вражеских дронов оказались Валуйский, Белгородский, Краснояружский и Борисовский округа. Там повреждены жилые дома и автомобили, перебиты линии электропередачи.В субботу в 16:00 по московскому времени вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. На этот период российские военные прекращают боевые действия на всех направлениях, однако сохраняют готовность пресечь возможные провокации со стороны противника.Соблюдать режим прекращения огня за несколько часов до начала оговоренного времени пообещал и Владимир Зеленский.При этом в первый час объявленного режима тишины ВСУ ударили по заправке в Льгове Курской области. Там ранены годовалый малыш с мамой и мужчина.

