Два человека ранены в Белгородской области при атаке ВСУ

В Белгородской области два мирных жителя ранены при атаке ВСУ после объявления перемирия
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. После начала пасхального перемирия по Белгородской области нанесена серия ударов со стороны ВСУ. Пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино при атаке FPV-дрона на движущийся автомобиль мужчина получил баротравму. В Грайвороне от детонации дрона пострадала женщина. В больнице у неё диагностировали баротравму", - написал он в Max.
В Шебекино повреждены 18 частных домов и посечены осколками шесть автомобилей. Также дроны дважды ударили по городскому предприятию. От детонации еще нескольких FPV-дронов повреждены кровля административного здания другого предприятия.
Кроме того, под ударами вражеских дронов оказались Валуйский, Белгородский, Краснояружский и Борисовский округа. Там повреждены жилые дома и автомобили, перебиты линии электропередачи.
"В Грайвороне вследствие атак еще нескольких дронов повреждены остекление храма Димитрия Солунского", - уточнил Гладков.
В субботу в 16:00 по московскому времени вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. На этот период российские военные прекращают боевые действия на всех направлениях, однако сохраняют готовность пресечь возможные провокации со стороны противника.
Соблюдать режим прекращения огня за несколько часов до начала оговоренного времени пообещал и Владимир Зеленский.
При этом в первый час объявленного режима тишины ВСУ ударили по заправке в Льгове Курской области. Там ранены годовалый малыш с мамой и мужчина.