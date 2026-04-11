Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Новороссийске – что известно
Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Новороссийске – что известно - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Новороссийске – что известно
Две многоэтажки и один частный дом повреждены в Новороссийске при атаке украинских беспилотников в субботу. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 11.04.2026
2026-04-11T10:20
2026-04-11T10:20
2026-04-11T10:29
новороссийск
атаки всу
безопасность
происшествия
обстрелы всу
кубань
краснодарский край
новости
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Две многоэтажки и один частный дом повреждены в Новороссийске при атаке украинских беспилотников в субботу. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.По данным оперштаба, пострадавших нет. Кроме того, обломки дронов упали на складе одного из предприятий города. Сейчас на местах работают оперативные и специальные службы.Всего за ночь над Крымом, Кубанью и другими регионами России силы ПВО сбили 99 вражеских БПЛА.Ранее ВСУ атаковали Краснодарский край, сначала сообщалось о восьми пострадавших, включая двух детей. Позже число раненых увеличилось до 10. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что обломки дрона попали в многоквартирный дом, в расположенной рядом с ним школе развернули пункт временного размещения. Всего повреждены 92 дома, в городе введен режим ЧС.
новороссийск
кубань
краснодарский край
новороссийск, атаки всу, безопасность, происшествия, обстрелы всу, кубань, краснодарский край, новости, новости сво
Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Новороссийске – что известно
В Новороссийске при атаке беспилотников повреждены многоэтажки и загорелось предприятие
10:20 11.04.2026 (обновлено: 10:29 11.04.2026)