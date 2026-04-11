Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Новороссийске – что известно - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Новороссийске – что известно
Две многоэтажки и один частный дом повреждены в Новороссийске при атаке украинских беспилотников в субботу. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 11.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Две многоэтажки и один частный дом повреждены в Новороссийске при атаке украинских беспилотников в субботу. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
В Новороссийске при атаке беспилотников повреждены многоэтажки и загорелось предприятие

© Telegram-канал Андрей Кравченко Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
 Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
© Telegram-канал Андрей Кравченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Две многоэтажки и один частный дом повреждены в Новороссийске при атаке украинских беспилотников в субботу. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"В Новороссийске обломки БПЛА повредили два многоквартирных и один частный дома. В многоквартирных домах выбило окна в трех квартирах, в частном доме также пострадало остекление", - сказано в сообщении.
По данным оперштаба, пострадавших нет.
Кроме того, обломки дронов упали на складе одного из предприятий города.

"Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали", - добавили в оперштабе.

Сейчас на местах работают оперативные и специальные службы.
Всего за ночь над Крымом, Кубанью и другими регионами России силы ПВО сбили 99 вражеских БПЛА.
Ранее ВСУ атаковали Краснодарский край, сначала сообщалось о восьми пострадавших, включая двух детей. Позже число раненых увеличилось до 10. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что обломки дрона попали в многоквартирный дом, в расположенной рядом с ним школе развернули пункт временного размещения. Всего повреждены 92 дома, в городе введен режим ЧС.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
