Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Новороссийске – что известно

Две многоэтажки и один частный дом повреждены в Новороссийске при атаке украинских беспилотников в субботу. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

2026-04-11T10:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Две многоэтажки и один частный дом повреждены в Новороссийске при атаке украинских беспилотников в субботу. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.По данным оперштаба, пострадавших нет. Кроме того, обломки дронов упали на складе одного из предприятий города. Сейчас на местах работают оперативные и специальные службы.Всего за ночь над Крымом, Кубанью и другими регионами России силы ПВО сбили 99 вражеских БПЛА.Ранее ВСУ атаковали Краснодарский край, сначала сообщалось о восьми пострадавших, включая двух детей. Позже число раненых увеличилось до 10. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что обломки дрона попали в многоквартирный дом, в расположенной рядом с ним школе развернули пункт временного размещения. Всего повреждены 92 дома, в городе введен режим ЧС.

