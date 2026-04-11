Дело бывшего вице-премьера Крыма Бальбека рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Дело бывшего вице-премьера Крыма Бальбека рассмотрят в закрытом режиме
2026-04-11T08:22
Дело бывшего вице-премьера Крыма Бальбека рассмотрят 17 апреля в закрытом режиме - адвокат

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя 17 апреля рассмотрит дело экс-депутата Госдумы, бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, обвиняемого в клевете, в закрытом режиме. Об этом заявил адвокат Алексей Анохин.
Ранее дело Бальбека передали для рассмотрения по существу в Киевский районный суд Симферополя.
"Суд закрыл судебный процесс по Бальбеку, что налагает запрет на присутствие в зале лиц, не относящихся к участникам уголовного процесса, и разглашение информации о процессе", - сказал Анохин РИА Новости.
По его словам, следующее заседание суда назначено на 17 апреля. Оно пройдет в закрытом режиме.
Экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек находится в СИЗО Симферополя. Ему вменяется три уголовных статьи УК РФ "Клевета", "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Обвинительное заключение передано в Киевский районный суд Симферополя.
Бальбек был объявлен в розыск в августе 2025 года и задержан в сентябре в Кабардино-Балкарии. Тогда же стало известно, что в отношении Бальбека расследуется уголовное дело по нескольким статьям и по решению суда он заключен под стражу. Адвокаты подали кассационную жалобу, потребовав заменить арест подзащитного на подписку о невыезде, но ему продлили меру пресечения до 8 февраля.
Вместе с Бальбеком по делу проходят три человека, в том числе бывшая помощница и экс-сотрудница крымского минздрава и крымская журналистка, которая консультировала Бальбека и его аппарат по взаимодействию со СМИ и ведению официальных страниц в соцсетях. Сам Бальбек заявил в суде, что не признает своей вины в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе системы здравоохранения Крыма.
