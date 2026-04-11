Более 200 погибших птиц обнаружили на побережье Анапы

На побережье Анапы обнаружили более 200 погибших и измазанных нефтепродуктами птиц. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 11.04.2026

2026-04-11T20:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. На побережье Анапы обнаружили более 200 погибших и измазанных нефтепродуктами птиц. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.В субботу сообщалось, в Черном море в 11 километрах от берегов Анапы обнаружено пятно нефтепродуктов, которое ветер сдувает в направлении берега. Оно могло образоваться в результате атак БПЛА по гражданским судам в акватории Черного и Азовского морей.В оперштабе отметили, что приведенные данные являются обобщенными за последние двое суток.По данным "Курортов Анапы", то, что это новое загрязнение легкими фракциями нефтепродутов, подтверждают прошедшие шторма: после них выбросов мазута на побережье не было.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что все пляжи Краснодарского края очищены от мазута и готовы принять отдыхающих этим летом в полном объеме.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

