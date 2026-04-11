Благотворительные фонды обязали подтверждать свои соцсети на госуслугах - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Благотворительные фонды обязали подтверждать свои соцсети на госуслугах
В России благотворительные фонды обязали подтверждать страницы в соцсетях через госуслуги

СИМФЕРОПОЛЬ,11 апр - РИА Новости Крым. Некоммерческие организации в России теперь будут подтверждать свои страницы в социальных сетях через госуслуги. Это необходимо, чтобы остановить мошенников, которые крадут деньги россиян под видом легальных благотворительных фондов. Соответствующий закон принят Госдумой, написал в своем канале в MAX председатель ГД Вячеслав Володин.

Закон позволит избежать ситуаций, когда мошенники копируют аккаунты настоящих некоммерческих организаций и рассылают от их имени просьбы перечислить деньги на якобы благое дело, пояснил Володин.
По данным Центробанка, в 2025 году был зафиксирован рост числа мошеннических схем на основе использования названий легальных благотворительных фондов. Те, кто пострадал от таких действий, предъявляли претензии к некоммерческим организациям, которые на самом деле не имеют отношения к преступной деятельности.
"После вступления в силу новых норм граждане будут уверены, что, совершая добрые поступки, не передают средства преступникам", - заключил глава Госдумы.
Ранее сообщалось, что мошенники в преддверии Пасхи размещают возле храмов объявления о сборе пожертвований в благотворительный фонд или на церковные нужды с QR-кодами на фишинговые сайты.
Также сообщалось, что больше 30 миллионов рублей за неделю перевели крымчане на "безопасные счета" и "избегая уголовной ответственности". Этими и другими схемами продолжают пользоваться мошенниками – за минувшую семидневку на полуострове их жертвами стали 49 человек.
