https://crimea.ria.ru/20260411/blagotvoritelnye-fondy-obyazali-podtverzhdat-svoi-sotsseti-na-gosuslugakh-1155141420.html
Благотворительные фонды обязали подтверждать свои соцсети на госуслугах
2026-04-11T20:38
вячеслав володин
государственная дума рф
мошенничество
закон и право
цифровая безопасность
госуслуги
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0d/1124864684_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_3cb7aa92fb3cb9a962227e7cd4ca3068.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,11 апр - РИА Новости Крым. Некоммерческие организации в России теперь будут подтверждать свои страницы в социальных сетях через госуслуги. Это необходимо, чтобы остановить мошенников, которые крадут деньги россиян под видом легальных благотворительных фондов. Соответствующий закон принят Госдумой, написал в своем канале в MAX председатель ГД Вячеслав Володин.Закон позволит избежать ситуаций, когда мошенники копируют аккаунты настоящих некоммерческих организаций и рассылают от их имени просьбы перечислить деньги на якобы благое дело, пояснил Володин.По данным Центробанка, в 2025 году был зафиксирован рост числа мошеннических схем на основе использования названий легальных благотворительных фондов. Те, кто пострадал от таких действий, предъявляли претензии к некоммерческим организациям, которые на самом деле не имеют отношения к преступной деятельности."После вступления в силу новых норм граждане будут уверены, что, совершая добрые поступки, не передают средства преступникам", - заключил глава Госдумы.Ранее сообщалось, что мошенники в преддверии Пасхи размещают возле храмов объявления о сборе пожертвований в благотворительный фонд или на церковные нужды с QR-кодами на фишинговые сайты.Также сообщалось, что больше 30 миллионов рублей за неделю перевели крымчане на "безопасные счета" и "избегая уголовной ответственности". Этими и другими схемами продолжают пользоваться мошенниками – за минувшую семидневку на полуострове их жертвами стали 49 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кибербезопасность в России: чем поможет новая концепция на практикеВ Севастополе вынесли приговор 17-летнему курьеру мошенниковХакеры через умные пылесосы получают доступ ко всем устройствам в доме
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0d/1124864684_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_213f4e7c8ab4ca4183acc192fe42b96e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В России благотворительные фонды обязали подтверждать страницы в соцсетях через госуслуги
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
