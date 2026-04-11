https://crimea.ria.ru/20260411/blagodatnyy-ogon-soshel-v-khrame-groba-gospodnya-1155131597.html

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня - РИА Новости Крым, 11.04.2026

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

В Иерусалиме в храме Гроба Господня в Великую субботу накануне Пасхи сошел Благодатный огонь. Об этом сообщает РИА Новости.

2026-04-11T14:17

2026-04-11T14:17

2026-04-11T14:40

благодатный огонь

иерусалим

пасха

православие

религия

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/25/04/250487_0:228:2830:1820_1920x0_80_0_0_370bfd1fd73f08a58a4fcc180aec4628.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Иерусалиме в храме Гроба Господня в Великую субботу накануне Пасхи сошел Благодатный огонь. Об этом сообщает РИА Новости.Двери храма Гроба Господня открыли утром для верующих. Из здания вылетели голуби — птицы, символизирующие мир. Затем в святыню начали заходить паломники.Вначале в храме прошли молитвенные процессии, Кувуклию обыскали на наличие источников огня и опечатали, патриарх Иерусалимский снял торжественное облачение, чтобы было видно, что он не проносит в часовню источников огня, – и только затем патриарх вошел в Кувуклию, в храме гасится свет и началось ожидание чуда.На церемонии находится прибывшая за святыней делегация Фонда Андрея Первозванного из России. Ее возглавляют председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).Делегация доставит святыню в аэропорт "Внуково" в субботу вечером. Затем огонь по традиции привезут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, совершаемое в этом году в ночь на 12 апреля. Широкой встречи Благодатного огня не предполагается, но огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви.Чудо схождения Благодатного огня каждый год происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и после этого воскрес Иисус Христос.Благодатный огонь встретят в Крыму 12 апреля – в 16:00 святыню доставят в кафедральный собор Александра Невского в Симферополе. В Севастополь частицу огня привезут к 17:00 в Свято-Владимирский собор.

иерусалим

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благодатный огонь, иерусалим, пасха, православие, религия, новости