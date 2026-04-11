Рейтинг@Mail.ru
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260411/blagodatnyy-ogon-soshel-v-khrame-groba-gospodnya-1155131597.html
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
2026-04-11T14:17
2026-04-11T14:40
благодатный огонь
иерусалим
пасха
православие
религия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/25/04/250487_0:228:2830:1820_1920x0_80_0_0_370bfd1fd73f08a58a4fcc180aec4628.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/25/04/250487_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_1ed8a90bcd7840ea5728fb575a79c427.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь в храме Гроба Господня

14:17 11.04.2026 (обновлено: 14:40 11.04.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкБлагодатный огонь из Иерусалима
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Иерусалиме в храме Гроба Господня в Великую субботу накануне Пасхи сошел Благодатный огонь. Об этом сообщает РИА Новости.
Двери храма Гроба Господня открыли утром для верующих. Из здания вылетели голуби — птицы, символизирующие мир. Затем в святыню начали заходить паломники.
Вначале в храме прошли молитвенные процессии, Кувуклию обыскали на наличие источников огня и опечатали, патриарх Иерусалимский снял торжественное облачение, чтобы было видно, что он не проносит в часовню источников огня, – и только затем патриарх вошел в Кувуклию, в храме гасится свет и началось ожидание чуда.

В этот раз от входа патриарха Иерусалимского Феофила в Кувуклию до появления Благодатного огня прошло семь минут - он сошел в 14:13 по московскому времени.

На церемонии находится прибывшая за святыней делегация Фонда Андрея Первозванного из России. Ее возглавляют председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).
Делегация доставит святыню в аэропорт "Внуково" в субботу вечером. Затем огонь по традиции привезут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, совершаемое в этом году в ночь на 12 апреля. Широкой встречи Благодатного огня не предполагается, но огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви.
Чудо схождения Благодатного огня каждый год происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и после этого воскрес Иисус Христос.
Благодатный огонь встретят в Крыму 12 апреля – в 16:00 святыню доставят в кафедральный собор Александра Невского в Симферополе. В Севастополь частицу огня привезут к 17:00 в Свято-Владимирский собор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
