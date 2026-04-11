Благодатный огонь доставили в Россию
Благодатный огонь доставили в Россию - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Благодатный огонь доставили в Россию
Вечером в субботу делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в Москву с Благодатным огнем, сошедшим в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Встреча состоялась в... РИА Новости Крым, 11.04.2026
2026-04-11T22:38
2026-04-11T22:38
2026-04-11T22:53
москва
благодатный огонь
пасха
праздники и памятные даты
религия
православие
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Вечером в субботу делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в Москву с Благодатным огнем, сошедшим в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Встреча состоялась в московском аэропорту "Внуково-3", пишет РИА Новости.Фонд Андрея Первозванного привез Благодатный огонь в аэропорт "Внуково" при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом "Валентина Терешкова" госкорпорации "Роскосмос".В субботу в Иерусалиме в храме Гроба Господня накануне Пасхи сошел Благодатный огонь. В Москву святыню по традиции привезут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, совершаемое в этом году в ночь на 12 апреля.У собора уже собрались тысячи верующих.На Крымский полуостров Благодатный огонь доставят 12 апреля. В 16:00 святыню встретят в Симферополе в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского. В 17:00 Благодатный огонь прибудет в Севастополь в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
москва, благодатный огонь, пасха, праздники и памятные даты, религия, православие, новости
Благодатный огонь доставили в Россию
В Россию прибыл Благодатный огонь из Иерусалима
22:38 11.04.2026 (обновлено: 22:53 11.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Вечером в субботу делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в Москву с Благодатным огнем, сошедшим в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Встреча состоялась в московском аэропорту "Внуково-3", пишет РИА Новости.
Фонд Андрея Первозванного привез Благодатный огонь в аэропорт "Внуково" при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом "Валентина Терешкова" госкорпорации "Роскосмос".
В субботу в Иерусалиме в храме Гроба Господня накануне Пасхи сошел
Благодатный огонь.
В Москву святыню по традиции привезут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, совершаемое в этом году в ночь на 12 апреля.
У собора уже собрались тысячи верующих.
На Крымский полуостров Благодатный огонь доставят 12 апреля
. В 16:00 святыню встретят в Симферополе в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского. В 17:00 Благодатный огонь прибудет в Севастополь в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов.
