Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260411/blagodatnyy-ogon-dostavili-v-rossiyu-1155146612.html
Благодатный огонь доставили в Россию
2026-04-11T22:38
2026-04-11T22:53
москва
благодатный огонь
пасха
праздники и памятные даты
религия
православие
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111652/56/1116525677_0:404:5568:3536_1920x0_80_0_0_0a1b20ba86004304e329d6f3736b6020.jpg
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111652/56/1116525677_619:0:5568:3712_1920x0_80_0_0_31133a81d665202158a90d056c2e2a5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
22:38 11.04.2026 (обновлено: 22:53 11.04.2026)
 
© РИА Новости Крым / Перейти в фотобанкБлагодатный огонь из Иерусалима
Благодатный огонь из Иерусалима - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© РИА Новости Крым
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Вечером в субботу делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в Москву с Благодатным огнем, сошедшим в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Встреча состоялась в московском аэропорту "Внуково-3", пишет РИА Новости.
Фонд Андрея Первозванного привез Благодатный огонь в аэропорт "Внуково" при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом "Валентина Терешкова" госкорпорации "Роскосмос".
В субботу в Иерусалиме в храме Гроба Господня накануне Пасхи сошел Благодатный огонь.
В Москву святыню по традиции привезут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, совершаемое в этом году в ночь на 12 апреля.
У собора уже собрались тысячи верующих.
На Крымский полуостров Благодатный огонь доставят 12 апреля. В 16:00 святыню встретят в Симферополе в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского. В 17:00 Благодатный огонь прибудет в Севастополь в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
