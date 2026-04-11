Безопасность гостей в отелях Крыма стала конкурентным преимуществом

Обеспечение безопасности туристов в гостевых домах Крыма и Севастополя стало практически топовой услугой, на которую ориентируются предприниматели туриндустрии. РИА Новости Крым, 11.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Обеспечение безопасности туристов в гостевых домах Крыма и Севастополя стало практически топовой услугой, на которую ориентируются предприниматели туриндустрии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила юрист, эксперт-практик индустрии гостеприимства, председатель комитета по туризму "Опора России" Юлия Бедаш.Она также отметила, что процесс легализации средств размещения в Крыму и Севастополе идет достаточно активно. 90% гостевых домов уже готовы к полноценной работе по оказанию сервисных услуг и обеспечения безопасности.Процесс легализации пока находится в стадии эксперимента - сотрудники госорганов сферы туризма Крыма и Севастополя регулярно проводят разъяснительную и бесплатную консультационную работу, добавила эксперт.По словам Юлии Бледаш, легализация гостиниц дает множество преимуществ предпринимателям, в том числе возможность размещения своего единого реестрового номера с целью рекламы на крупных сервисах государственных проектов "Гостеприимный Крым" и "Гостеприимный Севастополь".Ранее в Госдуме предложили смягчить требования к эксперименту по легализации гостевых домов. Также в Крыму создали Ассоциацию гостевых домов. Она основана с целью объединения владельцев гостевых домов для решения общих задач и защиты интересов бизнеса, в частности, помощи для прохождения легализации. Кроме того, планируется проведение семинаров, вебинаров и мастер-классов о лучших практиках ведения бизнеса, эффективном управлении и инновационных подходах в сфере обслуживания.Министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий назвал эксперимент с гостевыми домами удобным инструментом для "выхода из тени", отметив, что участие в нем не только увеличит количество легального номерного фонда и нарастит налоговые поступления в бюджет, обезопасив и предпринимателей, и туристов, но и откроет для владельцев гостевых домов и их постояльцев новые возможности.

