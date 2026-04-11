Безопасность гостей в отелях Крыма стала конкурентным преимуществом - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Безопасность гостей в отелях Крыма стала конкурентным преимуществом
Безопасность гостей в отелях Крыма стала конкурентным преимуществом - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Безопасность гостей в отелях Крыма стала конкурентным преимуществом
Обеспечение безопасности туристов в гостевых домах Крыма и Севастополя стало практически топовой услугой, на которую ориентируются предприниматели туриндустрии. РИА Новости Крым, 11.04.2026
2026-04-11T21:17
2026-04-11T21:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Обеспечение безопасности туристов в гостевых домах Крыма и Севастополя стало практически топовой услугой, на которую ориентируются предприниматели туриндустрии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила юрист, эксперт-практик индустрии гостеприимства, председатель комитета по туризму "Опора России" Юлия Бедаш.Она также отметила, что процесс легализации средств размещения в Крыму и Севастополе идет достаточно активно. 90% гостевых домов уже готовы к полноценной работе по оказанию сервисных услуг и обеспечения безопасности.Процесс легализации пока находится в стадии эксперимента - сотрудники госорганов сферы туризма Крыма и Севастополя регулярно проводят разъяснительную и бесплатную консультационную работу, добавила эксперт.По словам Юлии Бледаш, легализация гостиниц дает множество преимуществ предпринимателям, в том числе возможность размещения своего единого реестрового номера с целью рекламы на крупных сервисах государственных проектов "Гостеприимный Крым" и "Гостеприимный Севастополь".Ранее в Госдуме предложили смягчить требования к эксперименту по легализации гостевых домов. Также в Крыму создали Ассоциацию гостевых домов. Она основана с целью объединения владельцев гостевых домов для решения общих задач и защиты интересов бизнеса, в частности, помощи для прохождения легализации. Кроме того, планируется проведение семинаров, вебинаров и мастер-классов о лучших практиках ведения бизнеса, эффективном управлении и инновационных подходах в сфере обслуживания.Министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий назвал эксперимент с гостевыми домами удобным инструментом для "выхода из тени", отметив, что участие в нем не только увеличит количество легального номерного фонда и нарастит налоговые поступления в бюджет, обезопасив и предпринимателей, и туристов, но и откроет для владельцев гостевых домов и их постояльцев новые возможности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отели Крыма лидируют по прохождению самооценкиСпрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026 года На 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма
https://crimea.ria.ru/20260407/registratsiya-gostevykh-domov-v-krymu-kak-pomogayut-vladeltsam-1154985783.html
крым, гостевые дома, отели крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, новости крыма, отдых в крыму, отдых
Безопасность гостей в отелях Крыма стала конкурентным преимуществом

Гостиницы Крыма в первую очередь стремятся обеспечить безопасность туристов – эксперт

21:17 11.04.2026
 
Вид на горы и отель в Алупке - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Обеспечение безопасности туристов в гостевых домах Крыма и Севастополя стало практически топовой услугой, на которую ориентируются предприниматели туриндустрии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила юрист, эксперт-практик индустрии гостеприимства, председатель комитета по туризму "Опора России" Юлия Бедаш.
"Безопасность сейчас выходит на первое место. Все каналы бронирования и площадки на своих платформах разместили блок, в которым находятся вопросы безопасности – огражденная территория, наличие датчиков дыма, огнетушителей. Это уже конкурентное преимущество на ряду с сервисными составляющими", - рассказала эксперт.
Она также отметила, что процесс легализации средств размещения в Крыму и Севастополе идет достаточно активно. 90% гостевых домов уже готовы к полноценной работе по оказанию сервисных услуг и обеспечения безопасности.
Процесс легализации пока находится в стадии эксперимента - сотрудники госорганов сферы туризма Крыма и Севастополя регулярно проводят разъяснительную и бесплатную консультационную работу, добавила эксперт.
По словам Юлии Бледаш, легализация гостиниц дает множество преимуществ предпринимателям, в том числе возможность размещения своего единого реестрового номера с целью рекламы на крупных сервисах государственных проектов "Гостеприимный Крым" и "Гостеприимный Севастополь".
Ранее в Госдуме предложили смягчить требования к эксперименту по легализации гостевых домов. Также в Крыму создали Ассоциацию гостевых домов. Она основана с целью объединения владельцев гостевых домов для решения общих задач и защиты интересов бизнеса, в частности, помощи для прохождения легализации. Кроме того, планируется проведение семинаров, вебинаров и мастер-классов о лучших практиках ведения бизнеса, эффективном управлении и инновационных подходах в сфере обслуживания.
Министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий назвал эксперимент с гостевыми домами удобным инструментом для "выхода из тени", отметив, что участие в нем не только увеличит количество легального номерного фонда и нарастит налоговые поступления в бюджет, обезопасив и предпринимателей, и туристов, но и откроет для владельцев гостевых домов и их постояльцев новые возможности.
Отели Крыма лидируют по прохождению самооценки
Спрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026 года
На 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма
Гурзуф карантин набережная - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
7 апреля, 20:49
Регистрация гостевых домов в Крыму: как помогают владельцам
 
КрымГостевые домаОтели КрымаТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмОбществоНовости КрымаОтдых в КрымуОтдых
 
21:40Нарушение пасхального перемирия и возвращение пленных: главное за день
21:17Безопасность гостей в отелях Крыма стала конкурентным преимуществом
20:49Более 200 погибших птиц обнаружили на побережье Анапы
20:38Благотворительные фонды обязали подтверждать свои соцсети на госуслугах
20:16Какие военные памятники отремонтируют в Крыму за счет меценатов
19:59Злодей вернулся на место преступления: Джонсон тайно приехал на позиции ВСУ
19:44Развертывание орбитальной станции является большим событием – Путин
19:29Объездную Алушты в Крыму строят с опережением графика
19:14Шедевр Куинджи вернулся в Воронцовский дворец – когда можно увидеть
18:52Два человека ранены в Белгородской области при атаке ВСУ
18:40Симоньян наградила спасителей детей при наводнении в Дагестане
18:20Контактная сеть обрушилась на поезд с 600 пассажирами в Германии
18:03ВСУ нарушили пасхальное перемирие - в Льгове ранен годовалый ребенок
17:56Пасхальное перемирие и смертельное ЧП в школе Пермского края: топ недели
17:39"Севастополь останется русским" – пророческая песня барда Городницкого
17:15Два человека ранены в Шебекино при атаке ВСУ
17:01Оркестр и фонтан: в Керчи открыли обновленный Приморский парк
16:48США и Иран начали переговоры в Пакистане
16:24В Черном море обнаружили нефтяное пятно
16:12Электричка смяла легковушку под Брянском
Лента новостейМолния