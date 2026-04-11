Армия России сминает ВСУ – за сутки Киев потерял еще 1200 солдат

За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности всех группировок войск Вооруженных сил России еще 1 200 военнослужащих, а также десятки единиц техники. Об этом... РИА Новости Крым, 11.04.2026

2026-04-11T13:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности всех группировок войск Вооруженных сил России еще 1 200 военнослужащих, а также десятки единиц техники. Об этом сообщает в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли противнику в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.Военные группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, разбив свыше 190 военнослужащих, 28 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 160 военных, бронетранспортер М113 и боевую машину пехоты Bradley производства США, пять боевых бронированных машин, 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии.Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 345 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубица М777 производства США.Бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Киев потерял свыше 285 солдат, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Запорожец, Орехов и Новоандреевка Запорожской области. Потери противника составили до 40 военнослужащих, 11 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты промышленности, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, склады хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.Кроме того, средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 259 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.10 апреля сообщалось, что киевский режим за неделю потерял еще 8440 боевиков, военную технику и вооружения, в том числе иностранного производства.

