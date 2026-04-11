Армия России сминает ВСУ – за сутки Киев потерял еще 1200 солдат - РИА Новости Крым, 11.04.2026
Армия России сминает ВСУ – за сутки Киев потерял еще 1200 солдат
13:17 11.04.2026 (обновлено: 13:19 11.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности всех группировок войск Вооруженных сил России еще 1 200 военнослужащих, а также десятки единиц техники. Об этом сообщает в сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли противнику в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.
Военные группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, разбив свыше 190 военнослужащих, 28 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 160 военных, бронетранспортер М113 и боевую машину пехоты Bradley производства США, пять боевых бронированных машин, 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии.
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 345 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубица М777 производства США.
Бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Киев потерял свыше 285 солдат, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Запорожец, Орехов и Новоандреевка Запорожской области. Потери противника составили до 40 военнослужащих, 11 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты промышленности, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, склады хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.
Кроме того, средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 259 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
10 апреля сообщалось, что киевский режим за неделю потерял еще 8440 боевиков, военную технику и вооружения, в том числе иностранного производства.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области
Удар возмездия нанесен по объектам на Украине - что поражено
Силы ЧФ уничтожили безэкипажный катер и подводный аппарат ВСУ
 
15:00В Феодосии слышна стрельба
14:43Пятерых детей спасли на пожаре в коммунальной квартире в Севастополе
14:32Последние семь пленных жителей Курской области вернулись домой с Украины
14:17Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
14:14Зеленский сделал заявление о пасхальном перемирии
14:03ВСУ атаковали такси в Херсонской области - есть жертвы
13:49Пробка на 17 километров растянулась по трассе Симферополь – Алушта в Крыму
13:38Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 175 на 175
13:17Армия России сминает ВСУ – за сутки Киев потерял еще 1200 солдат
13:01Во Владикавказе задержали подозреваемых по делу о взрыве на складе
12:46В Симферополе сгорел торговый павильон
12:30На Кубани дрон с боевой частью упал у жилых домов - жильцов эвакуировали
12:22В Керчи отмечают День освобождения города от фашистов
12:09Служебный автобус Пашиняна попал в смертельное ДТП
12:01ВСУ ударили по Ясиноватой: два человека погибли и шесть ранены
11:49Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистов
11:16Украина полностью зависит от Запада: неожиданное признание Буданова*
11:07Стрельба и взрывы будут слышны на всем побережье Севастополя до ночи
10:48Пляжи Краснодарского края откроют для туристов к лету - губернатор
10:31Взрыв во Владикавказе: один из пострадавших находится в тяжелом состоянии
Лента новостейМолния