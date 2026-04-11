99 беспилотников сбили над Крымом и еще шестью регионами - РИА Новости Крым, 11.04.2026
99 беспилотников сбили над Крымом и еще шестью регионами
99 беспилотников сбили над Крымом и еще шестью регионами

Над Крымом и еще шестью регионами России уничтожили 99 беспилотников ВСУ

07:22 11.04.2026 (обновлено: 07:36 11.04.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2" на Запорожском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу сбили 99 украинских беспилотников, которые пытались атаковать Крым, Кубань и другие регионы. Об этом сообщили в Минобороны.
"В период с 20.00 10 апреля до 7.00 11 апреля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской областей и над акваториями Азовского и Черного морей", - сказано в сообщении.
В ночь на пятницу ночь российская ПВО перехватила и уничтожила над регионами России 151 украинский беспилотник. В течение дня над Крымом и Курской областью было уничтожено еще уничтожены четыре БПЛА.
ВСУ атаковали объекты энергетической и гражданской инфраструктуры Волгоградской области. Накануне в Крымске из-за падения обломков беспилотника на территории нефтебазы пострадали три человека, сообщал оперштаб Кубани.
08:22Дело бывшего вице-премьера Крыма Бальбека рассмотрят в закрытом режиме
08:06В Крыму отмечают День Конституции республики – справка
07:48Выпускные в школах: Минпросвещения установило дату
07:2299 беспилотников сбили над Крымом и еще шестью регионами
07:09Осиновый кол в гроб ЕС и НАТО: эксперт о словах Рютте про вступление Украины
00:01Высотный циклон: дожди со снегом и морозы не покидают Крым – погода в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 11 апреля
23:11Путин провел совещание по развитию ИИ в России – главные заявления президента
22:52Ответ Зеленского на Пасхальное перемирие и обесточенная Запорожская область: главное
22:39Шумиха от оплеухи: эксперт об угрозах Британии Путину из-за российских подлодок
22:22В Скадовске и Геническе отремонтируют набережные
22:04Как будет работать общественный транспорт в Пасхальную ночь в Симферополе
21:52В Севастополе закрыли рейд
21:48"С бодрым утром": в Севастополе стартует сезон общегородских зарядок
21:28В Крыму построят 10 новых подстанций скорой помощи и вертолетные площадки
21:10В Симферополе пройдут расширенные продуктовые ярмарки
20:56Правило трех "Т": как испечь пасхальные куличи – секреты кондитеров
20:42Как будет ходить транспорт в Севастополе в Пасхальную ночь
20:23Разбор завалов на месте взрыва во Владикавказе приостановлен из-за риска обрушения
20:16Беспилотники ВСУ пытались атаковать Крым и Курскую область
Лента новостейМолния