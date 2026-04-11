12 лет Конституции Крыма: что получила республика
11 апреля исполняется 12 лет со дня принятия Конституции Республики Крым. Документ гарантировал региону реальный статус, полномочия и учет интересов региона... РИА Новости Крым, 11.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. 11 апреля исполняется 12 лет со дня принятия Конституции Республики Крым. Документ гарантировал региону реальный статус, полномочия и учет интересов региона федеральной властью.Конституция Крыма состоит из 10 глав и 95 статей, основные положения документа схожи со статьями Конституции РФ. В тексте указывается, что Республика Крым является демократическим, правовым государством в составе Российской Федерации и равноправным субъектом. Конституция закрепила высшим должностным лицом главу, избираемого депутатами на пять лет. Кроме того, впервые три языка названы на полуострове государственными: русский, украинский и крымско-татарский.По сравнению с действовавшей в украинский период Конституцией АРК, Конституция российского Крыма дает жителям полуострова гораздо больше прав и свобод, в том числе в культурной и языковой сфере.
В Крыму отмечается 12-летие со дня принятия Конституции республики
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. 11 апреля исполняется 12 лет со дня принятия Конституции Республики Крым. Документ гарантировал региону реальный статус, полномочия и учет интересов региона федеральной властью.
Конституция Крыма состоит из 10 глав и 95 статей, основные положения документа схожи со статьями Конституции РФ. В тексте указывается, что Республика Крым является демократическим, правовым государством в составе Российской Федерации и равноправным субъектом. Конституция закрепила высшим должностным лицом главу, избираемого депутатами на пять лет. Кроме того, впервые три языка названы на полуострове государственными: русский, украинский и крымско-татарский.
По сравнению с действовавшей в украинский период Конституцией АРК, Конституция российского Крыма дает жителям полуострова гораздо больше прав и свобод, в том числе в культурной и языковой сфере.
Статус Крыма, как и его территория, закреплены в конституциях Республики Крым и РФ и не могут быть изменены без согласия республики, вплоть до проведения референдума. Также с принятием Конституции 2014 года Крым получили право законодательной инициативы. Республика имеет право вносить законопроекты в Госдуму и участвовать в их рассмотрении. Два представителя субъекта – от главы республики и от Госсовета РК – входят в Совет Федерации.
