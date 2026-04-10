https://crimea.ria.ru/20260410/zelenskiy-otvetil-na-obyavlennoe-rossiey-peremirie-1155077355.html
Зеленский ответил на объявленное Россией перемирие
Владимир Зеленский в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие пообещал "действовать соответственно". Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T07:07
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1c/1154701963_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6e82e7e23d76e241daa3ed30c10c86b5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1c/1154701963_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_7615cef2dbfef0d96f9a8b200fbc90c8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Зеленский после объявленного Путиным перемирия пообещал действовать соответственно
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие пообещал "действовать соответственно". Об этом он написал в Telegram-канале.
В четверг президент России Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие с Украиной в зоне спецоперации с 16.00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. При этом российским войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня во время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно", - написал Зеленский в Telegram-канале.
Зеленский и ранее якобы принимал предложения о праздничных перемириях и прекращении огня, однако нарушал договоренности. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.