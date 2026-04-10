Зеленский ответил на объявленное Россией перемирие
2026-04-10T07:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие пообещал "действовать соответственно". Об этом он написал в Telegram-канале.В четверг президент России Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие с Украиной в зоне спецоперации с 16.00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. При этом российским войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.Зеленский и ранее якобы принимал предложения о праздничных перемириях и прекращении огня, однако нарушал договоренности. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Зеленский после объявленного Путиным перемирия пообещал действовать соответственно

07:07 10.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие пообещал "действовать соответственно". Об этом он написал в Telegram-канале.
В четверг президент России Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие с Украиной в зоне спецоперации с 16.00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. При этом российским войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня во время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно", - написал Зеленский в Telegram-канале.
Зеленский и ранее якобы принимал предложения о праздничных перемириях и прекращении огня, однако нарушал договоренности. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
