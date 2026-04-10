Зеленский ответил на объявленное Россией перемирие

Зеленский ответил на объявленное Россией перемирие - РИА Новости Крым, 10.04.2026

Зеленский ответил на объявленное Россией перемирие

Владимир Зеленский в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие пообещал "действовать соответственно". Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 10.04.2026

2026-04-10T07:07

2026-04-10T07:07

2026-04-10T07:07

владимир зеленский

перемирие

пасха

новости

новости сво

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие пообещал "действовать соответственно". Об этом он написал в Telegram-канале.В четверг президент России Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие с Украиной в зоне спецоперации с 16.00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. При этом российским войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.Зеленский и ранее якобы принимал предложения о праздничных перемириях и прекращении огня, однако нарушал договоренности. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, перемирие, пасха, новости, новости сво