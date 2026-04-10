https://crimea.ria.ru/20260410/zamorozki-i-silnyy-sneg-v-gorakh---pogoda-v-krymu-na-pyatnitsu-1155067611.html
Заморозки и сильный снег в горах - погода в Крыму на пятницу
Заморозки и сильный снег в горах - погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Заморозки и сильный снег в горах - погода в Крыму на пятницу
В пятницу в Крыму сохранится неустойчивая, прохладная погода. Пройдут дожди, в горах снег, местами сильный. Ожидается отложение мокрого снега и гололедица. Об... РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T00:01
2026-04-10T00:01
2026-04-10T00:01
погода в крыму
крым
новости крыма
крымский гидрометцентр
симферополь
ялта
алушта
судак
феодосия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152530358_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8452840dcd84a944ae559b379ca0c12c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивая, прохладная погода. Пройдут дожди, в горах снег, местами сильный. Ожидается отложение мокрого снега и гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем временами дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +8…+10.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +8...+10.В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории аналогичная погода - будет облачно, временами пройдет дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +3..+5 градусов, днем будет +9...+11.На территории республики действует штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
ялта
алушта
судак
феодосия
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152530358_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5eeed4abf5bfe02f52f66ad3677435cf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр, симферополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория
Заморозки и сильный снег в горах - погода в Крыму на пятницу
В Крыму в пятницу заморозки до -2 градусов и сильный снег в горах
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивая, прохладная погода. Пройдут дожди, в горах снег, местами сильный. Ожидается отложение мокрого снега и гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем 10 апреля местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, в степных и предгорных районах заморозки до -2 градусов, в горах -1…-4; днем +7…+12, в горах 0…+3", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем временами дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +8…+10.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +8...+10.
В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории аналогичная погода - будет облачно, временами пройдет дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +3..+5 градусов, днем будет +9...+11.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.