Рейтинг@Mail.ru
За убийство матери жителю Крыма вынесли приговор
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260410/za-ubiystvo-materi-zhitelyu-kryma-vynesli-prigovor-1155084727.html
За убийство матери жителю Крыма вынесли приговор
Житель Кировского района Крыма, избивший до смерти мать, проведет 10 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 10.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0a/1155084613_0:50:1920:1130_1920x0_80_0_0_099f45ea06b332fcdea405f4b7e91b23.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0a/1155084613_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_cbfe4eb4d063a21edef37b353b5a1d6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
За убийство матери жителю Крыма вынесли приговор

11:29 10.04.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Житель Кировского района Крыма, избивший до смерти мать, проведет 10 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В ноябре прошлого года ранее судимый 54-летний мужчина и его 88-летняя мать поссорились. В ходе конфликта сын избил мать. От полученных повреждений пенсионерка скончалась в больнице 31 декабря 2025 года.
"С учетом позиции государственного обвинителя, виновному назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет, отбывать которое ему предстоит в исправительной колонии строгого режима", - рассказали в ведомстве.
2 апреля в Симферопольском районе Крыма задержали 31-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве матери. Мужчину задержали, когда он пытался скрыться с места преступления.
Ранее также сообщалось, что в Сочи 17-летнего подростка подозревают в убийстве матери и покушении на жизнь младшего брата - началось расследование.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
