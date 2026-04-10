Взрыв во Владикавказе – два человека погибли и 14 пострадали
Число пострадавших при взрыве склада пиротехники во Владикавказе увеличилось до 14 человек, два человека погибли. Обновленную информацию о пострадавших сообщил... РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T14:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Число пострадавших при взрыве склада пиротехники во Владикавказе увеличилось до 14 человек, два человека погибли. Обновленную информацию о пострадавших сообщил глава республики Сергей Меняйло.Ранее поступило сообщение о том, что предположительно в складских помещениях на улице Партизанская во Владикавказе произошел хлопок. К месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу сложности. По предварительной информации, пострадали 8 человек: семь взрослых и ребенок. Позже число пострадавших выросло до 11 человек.Сейчас на месте происшествия развернут оперативный штаб, в который вошли представители силовых структур, экстренных служб, правоохранительных органов, а также руководства республики и города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14:41 10.04.2026 (обновлено: 14:57 10.04.2026)