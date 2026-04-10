https://crimea.ria.ru/20260410/vtorye-sutki-bez-energosnabzheniya--chto-proiskhodit-v-energodare-1155080751.html

Вторые сутки без энергоснабжения – что происходит в Энергодаре

Вторые сутки без энергоснабжения – что происходит в Энергодаре - РИА Новости Крым, 10.04.2026

Вторые сутки без энергоснабжения – что происходит в Энергодаре

Энергодар в Запорожвкой области уже вторые сутки находится в режиме полного отсутствия энергоснабжения. Как сообщил глава администрации города Максим Пухов,... РИА Новости Крым, 10.04.2026

2026-04-10T09:54

2026-04-10T09:54

2026-04-10T09:54

энергодар

запорожская область

новости

новости сво

отключение электроэнергии

электричество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1c/1125574149_0:114:3074:1843_1920x0_80_0_0_b0973832276f4d39ec87080b01242bbb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Энергодар в Запорожвкой области уже вторые сутки находится в режиме полного отсутствия энергоснабжения. Как сообщил глава администрации города Максим Пухов, объекты инфраструктуры запитаны от генераторов.По его словам, школы и детские сады также не прерывали учебный процесс. О работе экстренных служб, заправок, торговых объектов и банкоматов мэр пообещал проинформировать позже.Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о том, что значительная часть региона обесточена из-за аварии. Вечером в четверг боевики ВСУ нанесли массированный удар по объекту энергетики на юге Запорожской области, повреждена часть оборудования.

энергодар

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энергодар, запорожская область, новости, новости сво, отключение электроэнергии, электричество