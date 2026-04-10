Вторые сутки без энергоснабжения – что происходит в Энергодаре
2026-04-10T09:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Энергодар в Запорожвкой области уже вторые сутки находится в режиме полного отсутствия энергоснабжения. Как сообщил глава администрации города Максим Пухов, объекты инфраструктуры запитаны от генераторов.
"Ситуация с восстановлением энергоснабжения крайне сложная. В условиях блэкаута работаем на генераторах, дефицита топлива нет, поставки обеспечены. Водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение обеспечено", – написал Пухов в своем Telegram-канале.
По его словам, школы и детские сады также не прерывали учебный процесс. О работе экстренных служб, заправок, торговых объектов и банкоматов мэр пообещал проинформировать позже.
Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о том, что значительная часть региона обесточена из-за аварии. Вечером в четверг боевики ВСУ нанесли массированный удар по объекту энергетики на юге Запорожской области, повреждена часть оборудования.
