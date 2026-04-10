https://crimea.ria.ru/20260410/vtorye-sutki-bez-energosnabzheniya--chto-proiskhodit-v-energodare-1155080751.html
Вторые сутки без энергоснабжения – что происходит в Энергодаре
Энергодар в Запорожвкой области уже вторые сутки находится в режиме полного отсутствия энергоснабжения.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1c/1125574149_0:114:3074:1843_1920x0_80_0_0_b0973832276f4d39ec87080b01242bbb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Энергодар в Запорожвкой области уже вторые сутки находится в режиме полного отсутствия энергоснабжения. Как сообщил глава администрации города Максим Пухов, объекты инфраструктуры запитаны от генераторов.По его словам, школы и детские сады также не прерывали учебный процесс. О работе экстренных служб, заправок, торговых объектов и банкоматов мэр пообещал проинформировать позже.Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о том, что значительная часть региона обесточена из-за аварии. Вечером в четверг боевики ВСУ нанесли массированный удар по объекту энергетики на юге Запорожской области, повреждена часть оборудования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За сутки ВСУ восемь раз атаковали Запорожскую область – погибли и ранены людиВСУ ведут артобстрел Энергодара – город обесточен151 вражеский беспилотник атаковал шесть регионов России
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1c/1125574149_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_521fa1e6a44128c3c8ec084a4ce8eb4f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Энергодар вторые сутки полностью без света – власти