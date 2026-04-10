ВСУ атаковали объекты энергетики в Волгоградской области
ВСУ атаковали беспилотниками объекты энергетической и гражданской инфраструктуры Волгоградской области, есть повреждения. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T06:44
06:44 10.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками объекты энергетической и гражданской инфраструктуры Волгоградской области, есть повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области. В Суровикинском районе повреждены пять индивидуальных жилых домовладений", - цитирует Бочарова пресс-служба областного правительства.

Кроме того, в Красноармейском районе Волгограда осколки упали на улице Столетова и Фадеева. Возгораний и пострадавших нет.
Оперативные службы и городские власти уточняют информацию и масштабы повреждений, а также приступили к ликвидации последствий.
Накануне боевики ВСУ нанесли массированный удар по объекту энергетики на юге Запорожской области, повреждена часть оборудования.
