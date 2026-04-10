https://crimea.ria.ru/20260410/voronka-kholoda-v-krymu--chego-zhdat-ot-pogody-na-vykhodnykh-1155111200.html

Воронка холода в Крыму – чего ждать от погоды на выходных

Выход из воронки холода в Крыму хоть и начался, но быстрым не будет. Поэтому в выходные на полуострове по ночам заморозки, а днем дожди, местами переходящие... РИА Новости Крым, 10.04.2026

2026-04-10T18:52

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111812/43/1118124391_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_ac7d472ff55dc56d8b9cd647dbbbd630.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Выход из воронки холода в Крыму хоть и начался, но быстрым не будет. Поэтому в выходные на полуострове по ночам заморозки, а днем дожди, местами переходящие мокрый снег, и туманы, хотя солнце и будет выглядывать чаще. Такой прогноз дал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам Тишковца, хотя циклон и прощается с Крымом, его тыловая часть еще даст о себе знать в ближайшие дни."Выход из воронки холодного колодца будет не стремительным", – заметил эксперт.Поэтому в ночь на субботу после хмурой и дождивой пятницы чуть распогодится, существенных осадков не предвидится. Местами к утру будут наблюдаться туманы с ухудшением видимости менее километра, а температура понизится до 0... +3."А во второй половине дня вновь соберутся кучевые облака и местами пройдут небольшие дожди. Температура + 8... +11. Это, конечно же, существенно ниже, чем положено в это время года. А я напомню, что апрельская норма для Симферополя +16,3", – добавил метеоролог.Примерно такой же погодный сценарий ждет крымчан и в воскресенье, сказал Тишковец."Ночью и утром метеоусловия будут улучшаться: переменная облачность без осадков, опять очаги туманов, температура воздуха от -1 до +2. Ну и днем, ввиду того что облака станут реже, чем в субботу, немножко усилится приток лучистой энергии солнца, но все равно температура не доберется до положенных в середине весны значений", – спрогнозировал эксперт.Максимум, на что можно рассчитывать во второй выходной – это + 9... +12 градусов, уточнил Тишковец."Так что выходные довольно прохладные, теплые вещи пока в ящик не убираем", – подытожил специалист.Ранее в МЧС предупреждали, что в Крыму возможны заморозки до -2.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Пасху ожидаются магнитные буриКак обильные дожди в Крыму повлияли на уровень рекВ Крыму зарядили дожди: что будет с озимыми

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

