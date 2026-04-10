Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области проблемы с мобильной связью – работает аварийный роуминг - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260410/v-zaporozhskoy-oblasti-problemy-s-mobilnoy-svyazyu--rabotaet-avariynyy-rouming-1155092202.html
В Запорожской области проблемы с мобильной связью – работает аварийный роуминг
2026-04-10T12:57
2026-04-10T13:05
запорожская область
евгений балицкий
мобильная связь
новости
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0a/1155092623_0:0:1344:756_1920x0_80_0_0_df1f9345a268389825b4a8235929c4f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. В Запорожской области из-за временного отсутствия электроэнергии наблюдаются сбои в работе связи. По этой причине в регионе открыли аварийный роуминг. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.Если телефон не переключился автоматически, необходимо выбрать сеть вручную и ввести в настройках код: 25094 – "МирТелеком", 25096 – "+7Телеком", 25097 – "Феникс". В режиме аварийного роуминга доступны звонки и СМС. При этом тарификация остается стандартной, без дополнительной платы.По его информации, ключевые узлы связи питаются от дизель-генераторов. Бригады связистов минимизируют "белые пятна" – зоны без покрытия. Особое внимание уделяется территориям, где расположены социальные объекты.Ранее губернатор Запорожской области сообщил о том, что значительная часть региона обесточена из-за аварии. Вечером в четверг боевики ВСУ нанесли массированный удар по объекту энергетики на юге Запорожской области, повреждена часть оборудования.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Запорожской области проблемы с мобильной связью – работает аварийный роуминг

12:57 10.04.2026 (обновлено: 13:05 10.04.2026)
 
© Глава Запорожской области Евгений БалицкийМобильная связь
Мобильная связь
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. В Запорожской области из-за временного отсутствия электроэнергии наблюдаются сбои в работе связи. По этой причине в регионе открыли аварийный роуминг. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Для абонентов "+7Телеком", "МирТелеком" и "Феникс" работает аварийный роуминг. Вы можете подключиться к сети любого из этих операторов – там, где сигнал лучше", – написал глава региона в своем канале в Мах.

Если телефон не переключился автоматически, необходимо выбрать сеть вручную и ввести в настройках код: 25094 – "МирТелеком", 25096 – "+7Телеком", 25097 – "Феникс". В режиме аварийного роуминга доступны звонки и СМС. При этом тарификация остается стандартной, без дополнительной платы.
По его информации, ключевые узлы связи питаются от дизель-генераторов. Бригады связистов минимизируют "белые пятна" – зоны без покрытия. Особое внимание уделяется территориям, где расположены социальные объекты.
"Специалисты делают все возможное для стабильной работы оборудования от генераторов. Прошу жителей отнестись к ситуации с пониманием", – подчеркнул Балицкий.
Ранее губернатор Запорожской области сообщил о том, что значительная часть региона обесточена из-за аварии. Вечером в четверг боевики ВСУ нанесли массированный удар по объекту энергетики на юге Запорожской области, повреждена часть оборудования.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
