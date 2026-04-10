В Запорожской области проблемы с мобильной связью – работает аварийный роуминг

2026-04-10T12:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. В Запорожской области из-за временного отсутствия электроэнергии наблюдаются сбои в работе связи. По этой причине в регионе открыли аварийный роуминг. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.Если телефон не переключился автоматически, необходимо выбрать сеть вручную и ввести в настройках код: 25094 – "МирТелеком", 25096 – "+7Телеком", 25097 – "Феникс". В режиме аварийного роуминга доступны звонки и СМС. При этом тарификация остается стандартной, без дополнительной платы.По его информации, ключевые узлы связи питаются от дизель-генераторов. Бригады связистов минимизируют "белые пятна" – зоны без покрытия. Особое внимание уделяется территориям, где расположены социальные объекты.Ранее губернатор Запорожской области сообщил о том, что значительная часть региона обесточена из-за аварии. Вечером в четверг боевики ВСУ нанесли массированный удар по объекту энергетики на юге Запорожской области, повреждена часть оборудования.

запорожская область, евгений балицкий, мобильная связь, новости, происшествия