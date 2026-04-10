В Запорожской области проблемы с мобильной связью – работает аварийный роуминг
Проблемы с мобильной связью наблюдаются в Запорожской области – работает аварийный роуминг
12:57 10.04.2026 (обновлено: 13:05 10.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. В Запорожской области из-за временного отсутствия электроэнергии наблюдаются сбои в работе связи. По этой причине в регионе открыли аварийный роуминг. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Для абонентов "+7Телеком", "МирТелеком" и "Феникс" работает аварийный роуминг. Вы можете подключиться к сети любого из этих операторов – там, где сигнал лучше", – написал глава региона в своем канале в Мах.
Если телефон не переключился автоматически, необходимо выбрать сеть вручную и ввести в настройках код: 25094 – "МирТелеком", 25096 – "+7Телеком", 25097 – "Феникс". В режиме аварийного роуминга доступны звонки и СМС. При этом тарификация остается стандартной, без дополнительной платы.
По его информации, ключевые узлы связи питаются от дизель-генераторов. Бригады связистов минимизируют "белые пятна" – зоны без покрытия. Особое внимание уделяется территориям, где расположены социальные объекты.
"Специалисты делают все возможное для стабильной работы оборудования от генераторов. Прошу жителей отнестись к ситуации с пониманием", – подчеркнул Балицкий.
Ранее губернатор Запорожской области сообщил о том, что значительная часть региона обесточена из-за аварии
. Вечером в четверг боевики ВСУ нанесли массированный удар по объекту энергетики
на юге Запорожской области, повреждена часть оборудования.
