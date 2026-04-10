Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области 400 тысяч человек остались без света после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260410/v-zaporozhskoy-oblasti-400-tysyach-chelovek-ostalis-bez-sveta-posle-udara-vsu-1155102855.html
В Запорожской области 400 тысяч человек остались без света после удара ВСУ
В Запорожской области 400 тысяч человек остались без света после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 10.04.2026
В Запорожской области 400 тысяч человек остались без света после удара ВСУ
В Запорожской области в результате атаки вражеских беспилотников около 400 тысяч абонентов остаются без электричества. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T15:57
2026-04-10T15:57
запорожская область
новости
евгений балицкий
атаки всу
отключение электроэнергии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126781801_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7a738a4cfe4d188766553b24491e96f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Запорожской области в результате атаки вражеских беспилотников около 400 тысяч абонентов остаются без электричества. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий по итогам оперативного совещания по ситуации с энергоснабжением.По словам Балицкого, работы ведутся одновременно на множестве объектов. Задействованы все силы, включая дополнительные ресурсы.Губернатор также заверил, что в Запорожской области есть все силы и средства для оперативной локализации сложившейся ситуации.Ранее губернатор Запорожской области сообщил о том, что значительная часть региона обесточена из-за аварии. Вечером в четверг боевики ВСУ нанесли массированный удар по объекту энергетики на юге Запорожской области, повреждена часть оборудования.
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126781801_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_e433380a13008ae6e24f9bd2821a8352.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, новости, евгений балицкий, атаки всу, отключение электроэнергии
В Запорожской области 400 тысяч человек остались без света после удара ВСУ

Около 400 тысяч жителей Запорожской области остаются без света из-за удара ВСУ – Балицкий

15:57 10.04.2026
 
© OLEKSANDR GIMANOVремонт ЛЭП
ремонт ЛЭП
© OLEKSANDR GIMANOV
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Запорожской области в результате атаки вражеских беспилотников около 400 тысяч абонентов остаются без электричества. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий по итогам оперативного совещания по ситуации с энергоснабжением.
"В результате массированной атаки ударных БПЛА противника по энергетическим объектам региона отключение затронуло около 400 тысяч абонентов", – написал он в своем канале в Мах.
По словам Балицкого, работы ведутся одновременно на множестве объектов. Задействованы все силы, включая дополнительные ресурсы.
"Администрациям муниципальных округов поручено на время ремонтных работ обеспечить подвоз воды населению. Коммунальным службам дано поручение оперативно реагировать на все сообщения граждан. Ни одно обращение не должно остаться без внимания", – подчеркнул руководитель региона.
Губернатор также заверил, что в Запорожской области есть все силы и средства для оперативной локализации сложившейся ситуации.
Ранее губернатор Запорожской области сообщил о том, что значительная часть региона обесточена из-за аварии. Вечером в четверг боевики ВСУ нанесли массированный удар по объекту энергетики на юге Запорожской области, повреждена часть оборудования.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Запорожская областьНовостиЕвгений БалицкийАтаки ВСУОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
