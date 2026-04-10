В Запорожской области 400 тысяч человек остались без света после удара ВСУ

2026-04-10T15:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Запорожской области в результате атаки вражеских беспилотников около 400 тысяч абонентов остаются без электричества. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий по итогам оперативного совещания по ситуации с энергоснабжением.По словам Балицкого, работы ведутся одновременно на множестве объектов. Задействованы все силы, включая дополнительные ресурсы.Губернатор также заверил, что в Запорожской области есть все силы и средства для оперативной локализации сложившейся ситуации.Ранее губернатор Запорожской области сообщил о том, что значительная часть региона обесточена из-за аварии. Вечером в четверг боевики ВСУ нанесли массированный удар по объекту энергетики на юге Запорожской области, повреждена часть оборудования.

