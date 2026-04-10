В Запорожской области 400 тысяч человек остались без света после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 10.04.2026
В Запорожской области в результате атаки вражеских беспилотников около 400 тысяч абонентов остаются без электричества. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T15:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Запорожской области в результате атаки вражеских беспилотников около 400 тысяч абонентов остаются без электричества. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий по итогам оперативного совещания по ситуации с энергоснабжением.По словам Балицкого, работы ведутся одновременно на множестве объектов. Задействованы все силы, включая дополнительные ресурсы.Губернатор также заверил, что в Запорожской области есть все силы и средства для оперативной локализации сложившейся ситуации.Ранее губернатор Запорожской области сообщил о том, что значительная часть региона обесточена из-за аварии. Вечером в четверг боевики ВСУ нанесли массированный удар по объекту энергетики на юге Запорожской области, повреждена часть оборудования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Масштабные перебои со светом в Херсонской области – повреждена высоковольтная линияВ Запорожской области проблемы с мобильной связью – работает аварийный роумингВторые сутки без энергоснабжения – что происходит в Энергодаре
запорожская область, новости, евгений балицкий, атаки всу, отключение электроэнергии
Около 400 тысяч жителей Запорожской области остаются без света из-за удара ВСУ – Балицкий