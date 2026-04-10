В Скадовске и Геническе отремонтируют набережные - РИА Новости Крым, 10.04.2026
В Скадовске и Геническе отремонтируют набережные
В Скадовске и Геническе отремонтируют набережные
В Херсонской области стартует благоустройство набережных в Геническе и Скадовске – Сальдо

22:22 10.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Проекты благоустройства набережных будут реализованы в Геническе и Скадовске, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Запускаем благоустройство набережных сразу в двух прибрежных городах – Скадовске и Геническе. Проекты стали победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды и реализуются по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Сейчас идет подготовка площадок, проработка деталей и смет", – написал руководитель региона в своем канале в Мах.
По словам Сальдо, речь о полном перезапуске набережных. Проект предусматривает создание удобных прогулочных маршрутов, зон отдыха, детских и спортивных площадок, освещение, озеленение. Также появятся на набережных смотровые площадки, пространства для мероприятий, инфраструктура для малого флота.
"Работы уже начались. Они создадут комфортную среду, куда хочется прийти с семьей, где есть жизнь и движение. Скадовск и Геническ станут привлекательнее как для местных жителей, так и для туристов", – добавил губернатор.
