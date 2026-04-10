В Севастополе увеличили выплаты для новых контрактников Минобороны

В Севастополе увеличили размер единовременной выплаты с 900 тысяч до 1,5 миллиона рублей для граждан, которые заключают контракт с Министерством обороны РФ для... РИА Новости Крым, 10.04.2026

2026-04-10T14:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе увеличили размер единовременной выплаты с 900 тысяч до 1,5 миллиона рублей для граждан, которые заключают контракт с Министерством обороны РФ для прохождения службы в войсках беспилотных систем. Соответствующее решение принято на заседании правительства города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Также с 700 тысяч до 1 миллиона рублей увеличена выплата для тех, кто с 13 апреля текущего года подпишет контракт в других подразделениях.Ранее власти Крыма повысили размер единовременной выплаты новым контрактникам с 800 тысяч до 1,2 млн рублей.

