В Севастополе инвалидам и участникам Великой Отечественной выплатят 100 тысяч рублей

В Севастополе инвалидам и участникам Великой Отечественной войны выплатят 100 тысяч рублей. Об этой и других единовременных выплатах ко Дню Победы рассказал... РИА Новости Крым, 10.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе инвалидам и участникам Великой Отечественной войны выплатят 100 тысяч рублей. Об этой и других единовременных выплатах ко Дню Победы рассказал губернатор Михаил Развожаев. Деньги поступят до конца апреля в беззаявительном порядке, уточнил глава региона.Размеры выплат:100 000 рублей – инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;20 000 рублей – бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, признанным инвалидами;15 000 рублей – гражданам из числа инвалидов войны, соответствующий статус которым был установлен согласно законодательству, действовавшему до 21 февраля 2014 года на территории города Севастополя;10 000 рублей – жителям осажденного Севастополя, блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда, несовершеннолетним узникам;7 000 рублей – труженикам тыла, участникам войны, участникам боевых действий, членам семей погибших, вдовам;6 000 рублей – инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны и участника Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, инвалидам и участникам боевых действий в период Великой Отечественной войны;2 000 рублей – детям войны.Губернатор поручил все средства предоставить людям в беззаявительном порядке. На банковские счета и в почтовые отделения связи по месту жительства ветеранов выплаты поступят до конца апреля, отметил Развожаев.

