В Севастополе инвалидам и участникам Великой Отечественной выплатят 100 тысяч рублей
100 тысяч рублей выплатят инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в Севастополе
15:48 10.04.2026 (обновлено: 15:55 10.04.2026)
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе инвалидам и участникам Великой Отечественной войны выплатят 100 тысяч рублей. Об этой и других единовременных выплатах ко Дню Победы рассказал губернатор Михаил Развожаев. Деньги поступят до конца апреля в беззаявительном порядке, уточнил глава региона.
"Выплатим севастопольским ветеранам единовременную помощь к Дню Победы. Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании городского правительства", – написал Развожаев в своем канале в Мах.
Размеры выплат:
100 000 рублей – инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
20 000 рублей – бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, признанным инвалидами;
15 000 рублей – гражданам из числа инвалидов войны, соответствующий статус которым был установлен согласно законодательству, действовавшему до 21 февраля 2014 года на территории города Севастополя;
10 000 рублей – жителям осажденного Севастополя, блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда, несовершеннолетним узникам;
7 000 рублей – труженикам тыла, участникам войны, участникам боевых действий, членам семей погибших, вдовам;
6 000 рублей – инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны и участника Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, инвалидам и участникам боевых действий в период Великой Отечественной войны;
2 000 рублей – детям войны.
100 000 рублей – инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
20 000 рублей – бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, признанным инвалидами;
15 000 рублей – гражданам из числа инвалидов войны, соответствующий статус которым был установлен согласно законодательству, действовавшему до 21 февраля 2014 года на территории города Севастополя;
10 000 рублей – жителям осажденного Севастополя, блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда, несовершеннолетним узникам;
7 000 рублей – труженикам тыла, участникам войны, участникам боевых действий, членам семей погибших, вдовам;
6 000 рублей – инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны и участника Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, инвалидам и участникам боевых действий в период Великой Отечественной войны;
2 000 рублей – детям войны.
Губернатор поручил все средства предоставить людям в беззаявительном порядке. На банковские счета и в почтовые отделения связи по месту жительства ветеранов выплаты поступят до конца апреля, отметил Развожаев.
