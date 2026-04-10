Удары по Украине нанесены в ответ на террор ВСУ - Минобороны
2026-04-10T12:40
2026-04-10T13:24
Удары по Украине нанесены в ответ на террор ВСУ - разбиты объекты энергетики и ВПК

12:40 10.04.2026 (обновлено: 13:24 10.04.2026)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер"
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России в ответ на террористические атаки Киева за неделю нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетической, транспортной и военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"С 4 по 10 апреля, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены пять групповых ударов, в том числе высокоточным оружием большой дальности", – сказано в сообщении российского военного ведомства.

В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников и безэкипажных катеров, в также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
