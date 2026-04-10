В Одессе после ударов повреждены объекты энергетики и порт
Прошедшей ночью в Одессе зафиксированы удары по энергетической и портовой инфраструктуре. Об этом сообщил глава одесской областной военно-гражданской... РИА Новости Крым, 10.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Прошедшей ночью в Одессе зафиксированы удары по энергетической и портовой инфраструктуре. Об этом сообщил глава одесской областной военно-гражданской администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.Ранее Кипер сообщал, что в результате ударов в одном из портов повреждены складские площадки и ангары, административно-бытовые помещения. Также зафиксировано возгорание контейнеров и гражданского автомобиля.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
