https://crimea.ria.ru/20260410/v-mchs-nazvali-prichinu-gibeli-turistov-na-kamchatke-1155078583.html

В МЧС назвали причину гибели туристов на Камчатке

Причиной гибели туристов на Камчатке стало элементарное пренебрежение правилами безопасности. Об этом заявил глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев. РИА Новости Крым, 10.04.2026

2026-04-10T08:13

мчс крыма

камчатка

туризм

происшествия

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0a/1155078048_0:93:1220:779_1920x0_80_0_0_426d2d041e5b7583055f43a13ace4a6e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Причиной гибели туристов на Камчатке стало элементарное пренебрежение правилами безопасности. Об этом заявил глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев.Группа из 7 туристов-лыжников вышла в поход 28 марта. 3 апреля в районе Таловского кордона между членами группы произошел конфликт, после чего двое (с палаткой и телефоном) остались на Семеновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу без снаряжения. 7 апреля их видели у водопада на реке Шумной, после этого связь пропала. Вернуться они должны были 10 апреля. Сейчас судьба всех девятерых членов тургруппы известна. Погибли два человека 2001 и 2003 годов рождения. Один турист с обморожениями. Пять находятся на базе у подножия Авачинского вулкана, куда их доставили спасатели и волонтер.СК возбуждил уголовное дело."По факту исчезновения группы туристов, двое из которых обнаружены мертвыми, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении пресс-службы СК по региону.Следствие продолжается.В конце февраля группа туристов из пяти человек пропала в лесном массиве Пермского края, возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Большая опасность": как в Крыму спасают сапбордистов и туристов в лесахУберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в КрымуВ Крыму из обледенелого ущелья эвакуировали пять человек

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

