В МЧС назвали причину гибели туристов на Камчатке - РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T08:13
2026-04-10T08:14
08:13 10.04.2026 (обновлено: 08:14 10.04.2026)
 
© ГУ МЧС России по Камчатскому краюОперация по спасения группы туристов на Камчатке
Операция по спасения группы туристов на Камчатке
© ГУ МЧС России по Камчатскому краю
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Причиной гибели туристов на Камчатке стало элементарное пренебрежение правилами безопасности. Об этом заявил глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
Группа из 7 туристов-лыжников вышла в поход 28 марта. 3 апреля в районе Таловского кордона между членами группы произошел конфликт, после чего двое (с палаткой и телефоном) остались на Семеновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу без снаряжения. 7 апреля их видели у водопада на реке Шумной, после этого связь пропала. Вернуться они должны были 10 апреля. Сейчас судьба всех девятерых членов тургруппы известна. Погибли два человека 2001 и 2003 годов рождения. Один турист с обморожениями. Пять находятся на базе у подножия Авачинского вулкана, куда их доставили спасатели и волонтер.
"Ужасная трагедия, причина которой, как всегда, пренебрежение элементарными правилами безопасности", - написал Лебедев на странице в ВК.
СК возбуждил уголовное дело.
"По факту исчезновения группы туристов, двое из которых обнаружены мертвыми, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении пресс-службы СК по региону.
Следствие продолжается.
В конце февраля группа туристов из пяти человек пропала в лесном массиве Пермского края, возбуждено уголовное дело.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
