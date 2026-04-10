Рейтинг@Mail.ru
В Крыму продлили запрет на посещение двух заповедников - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260410/v-krymu-prodlili-zapret-na-poseschenie-dvukh-zapovednikov-1155094039.html
В Крыму продлили запрет на посещение двух заповедников
2026-04-10T13:45
заповедники крыма
фгбу "заповедный крым"
заповедники
крым
новости крыма
опук
мыс казантип
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111465/10/1114651029_0:51:966:594_1920x0_80_0_0_85efd14ca16704faa9dda4cc677357f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Организованное посещение Опуского и Казантипского заповедников в Крыму будет запрещено в текущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".Ограничения введены по причинам, не зависящим от дирекции, добавили в организации.Как сообщалось ранее, с 1 апреля экологические тропы и стоянка в Ялтинском горно-лесном заповеднике открыты для посещения. Их закрывали в начале декабря 2025 года по погодным условиям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристический маршрут "Водопад Учан-Су" открыли для посещенияЗаповедники Крыма: как попасть и что меняют для туристовВесенние каникулы в Крыму: куда отправиться вместе с детьми
заповедники крыма
заповедники
крым
мыс казантип
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111465/10/1114651029_54:0:913:644_1920x0_80_0_0_d17263f78041da20d03ba148f0523f2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© Фото: Алиса Захаренко / Перейти в фотобанкОпукский природный заповедник
Опукский природный заповедник
© Фото: Алиса Захаренко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Организованное посещение Опуского и Казантипского заповедников в Крыму будет запрещено в текущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".
"Режим тишины в заповедниках "Опукский" и "Казантипский" продлевается. Сообщаем, что в текущем сезоне государственные природные заповедники будут недоступны для организованного посещения", – говорится в сообщении.
Ограничения введены по причинам, не зависящим от дирекции, добавили в организации.
Как сообщалось ранее, с 1 апреля экологические тропы и стоянка в Ялтинском горно-лесном заповеднике открыты для посещения. Их закрывали в начале декабря 2025 года по погодным условиям.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
