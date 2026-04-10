В Крыму построят 10 новых подстанций скорой помощи и вертолетные площадки

2026-04-10T21:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Крыму построят 10 новых подстанций скорой помощи и 20 вертолетных площадок. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава РК Лидия Прохасько.Она отметила, что за последние годы Крыму был построен 41 пункт постоянного базирования бригад скорой, и новые подстанции минимум на четыре бригады с полной инфраструктурой и гаражами.На сегодняшний день, по словам Прохасько, в Крыму действуют семь станций скорой помощи, где базируются основные подразделения. Располагаются они в Симферополе, Евпатории, Ялте, Феодосии, Джанкое и Красноперекопске, уточнила она.Так, например, пункты временного базирования бригад скорой помощи традиционно создаются в летний период, когда наблюдается скопление автотранспорта в районе Керчи на Тавриде, отметила она."Если есть какие-то препятствия для проезда автомобилей, понятно, там скапливается большое количество людей, машин, мы формируем там пункт временного базирования. То есть дежурят бригады, которые в случае необходимости будут оказывать экстренную медицинскую помощь", – пояснила собеседница.По ее словам, медики стараются, чтобы время доезда бригады скорой помощи по экстренному вызову не превышало 20 минут."Чаще всего гражданское население (обращается) с поводом к вызову – плохо с сердцем. 80% наших вызовов касается именно этих пациентов", – сказала врач.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Надежда на проводе: как работают диспетчеры "скорой" в КрымуВ Крыму нашли способ увеличить число сотрудников скорой помощиНельзя желать хорошей смены: крымский врач рассказал о работе на "скорой"

