В Крыму построят 10 новых подстанций скорой помощи и вертолетные площадки - РИА Новости Крым, 10.04.2026
В Крыму построят 10 новых подстанций скорой помощи и вертолетные площадки
В Крыму построят 10 новых подстанций скорой помощи и 20 вертолетных площадок. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист... РИА Новости Крым, 10.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Крыму построят 10 новых подстанций скорой помощи и 20 вертолетных площадок. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава РК Лидия Прохасько.

"В перспективе у нас строительство еще 10 подстанций мощных и 20 вертолетных площадок. То есть служба расширяется и старается выполнять те задачи, которые на нее возложены", – сказала спикер.

Она отметила, что за последние годы Крыму был построен 41 пункт постоянного базирования бригад скорой, и новые подстанции минимум на четыре бригады с полной инфраструктурой и гаражами.
На сегодняшний день, по словам Прохасько, в Крыму действуют семь станций скорой помощи, где базируются основные подразделения. Располагаются они в Симферополе, Евпатории, Ялте, Феодосии, Джанкое и Красноперекопске, уточнила она.

"И имеются 22 подстанции в рамках этих станций. Эти подстанции еще в сельской местности имеют 58 пунктов постоянного базирования, на которых 1-2 бригады скорой помощи. Кроме этого, мы формируем пункты временного базирования", – рассказала гостья эфира.

Так, например, пункты временного базирования бригад скорой помощи традиционно создаются в летний период, когда наблюдается скопление автотранспорта в районе Керчи на Тавриде, отметила она.
"Если есть какие-то препятствия для проезда автомобилей, понятно, там скапливается большое количество людей, машин, мы формируем там пункт временного базирования. То есть дежурят бригады, которые в случае необходимости будут оказывать экстренную медицинскую помощь", – пояснила собеседница.
По ее словам, медики стараются, чтобы время доезда бригады скорой помощи по экстренному вызову не превышало 20 минут.
"Чаще всего гражданское население (обращается) с поводом к вызову – плохо с сердцем. 80% наших вызовов касается именно этих пациентов", – сказала врач.
