В Крыму оценили состояние садов на фоне перепада температур - РИА Новости Крым, 10.04.2026
В Крыму оценили состояние садов на фоне перепада температур
В Крыму цветут ранние косточковые культуры: слива, алыча и миндаль. Навредить будущему урожаю могут отрицательные температуры, если они будут держаться два-три... РИА Новости Крым, 10.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Крыму цветут ранние косточковые культуры: слива, алыча и миндаль. Навредить будущему урожаю могут отрицательные температуры, если они будут держаться два-три часа и достигать от двух градусов мороза и ниже. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник.
"Ввиду своих биологических особенностей первыми вступают в вегетацию и сокодвижение косточковые культуры, первая группа — это миндаль, алыча, слива. Пока в бутоне находится персик, абрикос. О цветении яблони, которая для Крыма является основной культурой и занимает большую площадь, еще речи не идет", - рассказал замминистра.
По его словам, чем позже начнется цветение основных культур, тем лучше, поскольку в этом случае будет минимизировано влияние возможных возвратных заморозков.
"Если говорить о температурном фоне, то на сегодняшний день отрицательных температур, которые бы повлияли на будущий урожай и могли бы оказать негативное воздействие на уже цветущие деревья и ряд культур, не фиксировалось", - сказал он.
Также Тютюник уточнил, что мелкий град, который не так давно выпал в некоторых районах полуострова, не нанес ущерба. По его словам, опасен прежде всего крупный град, который случается в мае-июне и может повредить уже сформированные плоды. Но, в любом случае, в регионе принимаются меры по защите урожая от града. В большинстве интенсивных садов установлены противоградовые сетки, там, где нет противоградовой сетки, функционирует Крымская противоградовая служба, уточнил он.
Возможные заморозки, которые по информации синоптиков ожидаются не только на почве, но и в воздухе, могут навредить будущему урожаю только в том случае, если будут сильными и продолжительными, сказал он.
"Для того, чтобы навредить будущему урожаю, отрицательные температуры должны держаться два-три часа и достигать от двух градусов мороза и ниже. Но мы рассчитываем, что все-таки таких температур не будет", - отметил замминистра.
При этом, Тютюник заверил, что сельхозпредприятия принимают ряд упреждающих мероприятий, нацеленных на замедление сокодвижения и замедление развития почек. В том числе аграрии применяют специализированные препараты, которые способны замедлить сокодвижение. А в персиковых садах применяется побелка для того, чтобы кора меньше прогревалась и сокодвижение замедлялось.
Кроме того, когда ожидается понижение температур, в садах раскладывают тюки с соломой, организуется их тление для образования дымовой завесы. Есть также специальные машины, которые генерируют дым, и они в республике тоже используются, уточнил собеседник.
"Применять дымовые завесы, орошать земельный участок, на котором находятся многолетние насаждения — это также эффективно, но есть определенный порог температуры. Когда мороз ниже трех-четырех градусов, тут уже вряд ли получится дымовыми завесами спасти урожай", - резюмировал замминистра.
Республиканских главк МЧС России со ссылкой на синоптиков предупреждал о трехдневных заморозках в степных и предгорных районах Крыма. Ожидается мороз до - 2 градусов.
Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк рассказал, что январские морозы и снегопады не нанесли ущерба плодовым и сельхозкультурам в Крыму, поэтому в республике не ожидается снижения урожая. Единственные опасения у аграриев и садоводов сейчас вызывают возможные весенние заморозки.
