В Крыму оценили состояние садов на фоне перепада температур

В Крыму цветут ранние косточковые культуры: слива, алыча и миндаль. Навредить будущему урожаю могут отрицательные температуры, если они будут держаться два-три... РИА Новости Крым, 10.04.2026

2026-04-10T12:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Крыму цветут ранние косточковые культуры: слива, алыча и миндаль. Навредить будущему урожаю могут отрицательные температуры, если они будут держаться два-три часа и достигать от двух градусов мороза и ниже. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник.По его словам, чем позже начнется цветение основных культур, тем лучше, поскольку в этом случае будет минимизировано влияние возможных возвратных заморозков."Если говорить о температурном фоне, то на сегодняшний день отрицательных температур, которые бы повлияли на будущий урожай и могли бы оказать негативное воздействие на уже цветущие деревья и ряд культур, не фиксировалось", - сказал он.Также Тютюник уточнил, что мелкий град, который не так давно выпал в некоторых районах полуострова, не нанес ущерба. По его словам, опасен прежде всего крупный град, который случается в мае-июне и может повредить уже сформированные плоды. Но, в любом случае, в регионе принимаются меры по защите урожая от града. В большинстве интенсивных садов установлены противоградовые сетки, там, где нет противоградовой сетки, функционирует Крымская противоградовая служба, уточнил он.Возможные заморозки, которые по информации синоптиков ожидаются не только на почве, но и в воздухе, могут навредить будущему урожаю только в том случае, если будут сильными и продолжительными, сказал он.При этом, Тютюник заверил, что сельхозпредприятия принимают ряд упреждающих мероприятий, нацеленных на замедление сокодвижения и замедление развития почек. В том числе аграрии применяют специализированные препараты, которые способны замедлить сокодвижение. А в персиковых садах применяется побелка для того, чтобы кора меньше прогревалась и сокодвижение замедлялось.Кроме того, когда ожидается понижение температур, в садах раскладывают тюки с соломой, организуется их тление для образования дымовой завесы. Есть также специальные машины, которые генерируют дым, и они в республике тоже используются, уточнил собеседник.Республиканских главк МЧС России со ссылкой на синоптиков предупреждал о трехдневных заморозках в степных и предгорных районах Крыма. Ожидается мороз до - 2 градусов.Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк рассказал, что январские морозы и снегопады не нанесли ущерба плодовым и сельхозкультурам в Крыму, поэтому в республике не ожидается снижения урожая. Единственные опасения у аграриев и садоводов сейчас вызывают возможные весенние заморозки.

