В Крыму организуют летние занятия для трудных подростков

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. 134 ребенка были сняты с различного рода профилактического учета благодаря участию в "Движении Первых". Такие цифры в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым озвучила председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи движения Первых Республики Крым Екатерина Козырь.Она добавила, что Движение – пространство не только для уже успешных, активных и уверенных в себе детей, а и для тех детей, кому особенно нужна поддержка – оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на различных видах профилактического учета, которым не хватает доверительного общения со взрослыми.По ее словам, в документах практики прямо указано, что она направлена на преодоление дефицита доверительного общения, на формирование жизненных ориентиров и на вовлечение подростков группы риска в социально одобряемые форматы деятельности. Эта практика строится не на морализаторстве, а на уважительном разговоре и доверии. В этой же практике отдельно подчеркивается, что включение подростков в среду кружков, секций и проектов способствует их социализации и в дальнейшем снятию с профилактического учета.Особенное внимание таким детям будет уделено в том числе и летом, добавила Екатерина Козырь:

