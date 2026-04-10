https://crimea.ria.ru/20260410/v-krymu-nastavnikami-dvizheniya-pervykh-stali-uzhe-pochti-19-tysyach-chelovek-1155095550.html

В Крыму наставниками "Движения первых" стали уже почти 19 тысяч человек

"Движение Первых" в Крыму приглашает всех взрослых, в том числе родителей, дедушек и бабушек, становиться наставниками всероссийской организации. Это сделали... РИА Новости Крым, 10.04.2026

2026-04-10T14:28

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/11/1127050375_90:198:1230:839_1920x0_80_0_0_6a75168e85a2aa6edb3e204c6d82a418.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. "Движение Первых" в Крыму приглашает всех взрослых, в том числе родителей, дедушек и бабушек, становиться наставниками всероссийской организации. Это сделали уже почти 19 тысяч человек. Об этом в ходе брифинга в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движения Первых" Республики Крым Екатерина Козырь.Кроме всего прочего, уточнила Екатерина Козырь, наставников ждут обучающие мероприятия, повышающие уровень квалификации, которые проходят не только в Крыму – есть окружные и федеральные слеты, семинары, обучающие программы.По словам спикера, в Крыму работают 18 709 наставников, действует 660 первичных отделений, в деятельность движения вовлечены 176 811 участников.В этом году наставники из Крыма примут участие в окружном слете "Траектории развития", который направлен на развитие компетенций в наставнической, просветительской, социальной и вожатской деятельности.Спикер добавила, что в стране работает всероссийский проект "Движения Первых" "Значимый взрослый", который специально создан для формирования общества наставников, работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, включая детей-сирот и несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики."Каждому подростку важно видеть взрослого, который видит в нем не проблему, а потенциал", – подытожила председатель Совета регионального отделения "Движения Первых".

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, движение первых, крым, общество, патриотическое воспитание