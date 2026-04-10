В Крыму наставниками "Движения первых" стали уже почти 19 тысяч человек
2026-04-10T14:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. "Движение Первых" в Крыму приглашает всех взрослых, в том числе родителей, дедушек и бабушек, становиться наставниками всероссийской организации. Это сделали уже почти 19 тысяч человек. Об этом в ходе брифинга в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движения Первых" Республики Крым Екатерина Козырь.Кроме всего прочего, уточнила Екатерина Козырь, наставников ждут обучающие мероприятия, повышающие уровень квалификации, которые проходят не только в Крыму – есть окружные и федеральные слеты, семинары, обучающие программы.По словам спикера, в Крыму работают 18 709 наставников, действует 660 первичных отделений, в деятельность движения вовлечены 176 811 участников.В этом году наставники из Крыма примут участие в окружном слете "Траектории развития", который направлен на развитие компетенций в наставнической, просветительской, социальной и вожатской деятельности.Спикер добавила, что в стране работает всероссийский проект "Движения Первых" "Значимый взрослый", который специально создан для формирования общества наставников, работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, включая детей-сирот и несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики."Каждому подростку важно видеть взрослого, который видит в нем не проблему, а потенциал", – подытожила председатель Совета регионального отделения "Движения Первых".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В детских садах России введут аналог "Разговора о важном"Крымские педагоги пишут учебник для школ по истории родного краяШкольный воспитательный процесс даст плоды через 10 лет – мнение
"Будущие наставники в обязательном порядке проходят тестирование, верификацию, обучение. Для того чтобы стать наставником в "Движении первых" необязательно иметь педагогическое образование. Но все озвученные выше этапы нужно пройти", – рассказала спикер.
"Мы продолжаем учиться вместе с детьми. Такие форматы позволяют не только обмениваться лучшими практиками, но и усиливать качество работы с детьми, в том числе с теми, кому нужна поддержка и сопровождение", – подчеркнула Екатерина Козырь.
Читайте также на РИА Новости Крым: