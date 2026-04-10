https://crimea.ria.ru/20260410/v-krymu-moshennitsa-iz-rostova-poydet-pod-sud-za-falshivuyu-akkreditatsiyu-vrachey-1155100698.html

В Крыму мошенница из Ростова пойдет под суд за фальшивую аккредитацию врачей

В Саках будут судить 70-летнюю жительницу Ростова-на-Дону, которая выступала посредником в аккредитации медицинских работников. Об этом сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 10.04.2026

новости

новости крыма

крым

ростовская область

медицина

мвд по республике крым

мошенничество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b03b74ef3005b00ac14c4386352866e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. В Саках будут судить 70-летнюю жительницу Ростова-на-Дону, которая выступала посредником в аккредитации медицинских работников. Об этом сообщили в полиции Крыма.В 2014 году женщина арендовала офис в Евпатории и организовала фирму по предоставлению консультационных и методических услуг медицинским работникам для получения квалификационных категорий. С февраля 2020 года по январь 2023 года деятельность комиссий была приостановлена, рассказали в пресс-службе МДВ Крыма.От действий злоумышленницы пострадали восемь сотрудников одного из сакских санаториев, а общий ущерб составил 200 тысяч рублей.Ранее в 2024 году женщина уже была осуждена за аналогичные преступления. Тогда жертвами ее действий стали 15 сотрудников здравниц Евпатории, которые потеряли около 500 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что в Крыму вынесли приговор 28-летнему жителю Ленинского района, который обманывал предпринимателей на продаже зерновых культур. Мужчина успел провернуть три незаконных сделки. Он созванивался с предпринимателями, представляясь сельхозпроизводителем, и предлагал реализовать подсолнечник или пшеницу в промышленных масштабах. Все документы и справки своим жертвам он предоставлял по почте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

