В Кремле объяснили решение Путина объявить пасхальное перемирие

Инициатива президента России о пасхальном перемирии носит гуманитарный характер, Пасха является святым праздником и для РФ, и для Украины.

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Инициатива президента России о пасхальном перемирии носит гуманитарный характер, Пасха является святым праздником и для РФ, и для Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.9 апреля Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие с Украиной в зоне спецоперации. При этом российским войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина "готова к зеркальным шагам".Пресс-секретарь президента также отметил, что информация об объявлении Москвой пасхального перемирия широко разошлась. В Кремле также видели заявление Владимира Зеленского о том, что украинская сторона последует примеру России, добавил он.Песков также подчеркнул, что российская сторона стремится к установлению прочного и устойчивого мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пасхальное перемирие: будет ли Зеленский его соблюдатьВ ЛНР отменили комендантский час на Пасхальную ночьПесков назвал условие для остановки горячей фазы СВО

