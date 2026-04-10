Рейтинг@Mail.ru
В Кремле объяснили решение Путина объявить пасхальное перемирие - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260410/v-kremle-obyasnili-reshenie-putina-obyavit-paskhalnoe-peremirie-1155093287.html
В Кремле объяснили решение Путина объявить пасхальное перемирие
В Кремле объяснили решение Путина объявить пасхальное перемирие - РИА Новости Крым, 10.04.2026
В Кремле объяснили решение Путина объявить пасхальное перемирие
Инициатива президента России о пасхальном перемирии носит гуманитарный характер, Пасха является святым праздником и для РФ, и для Украины. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T13:16
2026-04-10T13:38
новости
дмитрий песков
кремль
владимир путин (политик)
россия
пасха
пасхальное перемирие
мнения
украина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/01/1122548358_0:0:3206:1803_1920x0_80_0_0_dba9cc97391ffcdb5091d0391edd1575.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Инициатива президента России о пасхальном перемирии носит гуманитарный характер, Пасха является святым праздником и для РФ, и для Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.9 апреля Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие с Украиной в зоне спецоперации. При этом российским войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина "готова к зеркальным шагам".Пресс-секретарь президента также отметил, что информация об объявлении Москвой пасхального перемирия широко разошлась. В Кремле также видели заявление Владимира Зеленского о том, что украинская сторона последует примеру России, добавил он.Песков также подчеркнул, что российская сторона стремится к установлению прочного и устойчивого мира.
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/01/1122548358_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_42bc730e37f857c493267c89cebe6354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, дмитрий песков, кремль, владимир путин (политик), россия, пасха, пасхальное перемирие, мнения, украина
В Кремле объяснили решение Путина объявить пасхальное перемирие

Пасха является святым праздником для народов России и Украины – Песков

13:16 10.04.2026 (обновлено: 13:38 10.04.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Инициатива президента России о пасхальном перемирии носит гуманитарный характер, Пасха является святым праздником и для РФ, и для Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
9 апреля Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие с Украиной в зоне спецоперации. При этом российским войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина "готова к зеркальным шагам".

"Светлый праздник Пасхи – это святой праздник для нашей страны, а также для Украины, для украинцев, для украинского народа. Поэтому (пасхальное перемирие – ред.) носит исключительно гуманитарный характер", – указал Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что информация об объявлении Москвой пасхального перемирия широко разошлась. В Кремле также видели заявление Владимира Зеленского о том, что украинская сторона последует примеру России, добавил он.
Песков также подчеркнул, что российская сторона стремится к установлению прочного и устойчивого мира.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиДмитрий ПесковКремльВладимир Путин (политик)РоссияПасхаПасхальное перемириеМненияУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
