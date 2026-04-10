В Херсонской области в ночь на Пасху приостанавливают комендантский час
На Пасху в Херсонской области приостанавливается действие комендантского часа за исключением некоторых округов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 10.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. На Пасху в Херсонской области приостанавливается действие комендантского часа за исключением некоторых округов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Подписал указ о временной приостановке комендантского часа в ночь с 11 на 12 апреля — в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения. С 23:00 11 апреля до 04:00 12 апреля ограничения действовать не будут", - написал Сальдо в своем канале МАХ.
Он пояснил, что решение принято, чтобы жители могли спокойно посетить праздничные богослужения и встретить Пасху по православной традиции.
"При этом прошу сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности. Все профильные службы будут работать в усиленном режиме, обеспечивая порядок и безопасность на территории области", - подчеркнул губернатор.
Действие указа не распространяется на Алешкинский, Великолепетихский, Верхнерогачикский, Голопристанский, Горностаевский, Каховский и Новокаховский муниципальные округа Херсонской области, уточнил он.
С 1 апреля 2024 года период действия комендантского часа
на территории Херсонской области - с 23 часов 00 минут до 4 часов 00 минут. Действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам Джанкой - Чонгар, Новоалекссевка - Мелитополь, Армянск - Чаплинка - Аскания-Нова - Новоалексеевка - Мелитополь.
Также ранее указ о приостановке комендантского часа на Пасху в Луганской Народной Республике подписал
глава региона Леонид Пасечник.
