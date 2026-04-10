В Энергодаре восстановили электроснабжение после блэкаута - РИА Новости Крым, 10.04.2026
В Энергодаре восстановили электроснабжение после блэкаута
В Энергодаре восстановили электроснабжение после блэкаута - РИА Новости Крым, 10.04.2026
В Энергодаре восстановили электроснабжение после блэкаута
Энергодар полностью подключили к штатной схеме питания электричеством. Однако удары ВСУ нанесли значительный ущерб энергетической инфраструктуре Запорожской... РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T19:45
2026-04-10T19:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Энергодар полностью подключили к штатной схеме питания электричеством. Однако удары ВСУ нанесли значительный ущерб энергетической инфраструктуре Запорожской области – оперслужбы продолжают дежурить на местах. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов.Он добавил, что несмотря на полное штатное восстановление электроснабжения, ситуация оставляет желать лучшего. По словам руководителя, очень много ущерба нанесли удары ВСУ энергетической инфраструктуре Запорожской области.Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о том, что значительная часть региона обесточена из-за аварии. Вечером в четверг боевики ВСУ нанесли массированный удар по объекту энергетики на юге Запорожской области, повреждена часть оборудования. Объекты инфраструктуры запитали от генераторов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За сутки ВСУ восемь раз атаковали Запорожскую область – погибли и ранены людиВ Запорожской области 400 тысяч человек остались без света после удара ВСУВ Запорожской области проблемы с мобильной связью – работает аварийный роуминг
энергодар
запорожская область
энергодар, запорожская область, новости, электричество, электроэнергия
В Энергодаре восстановили электроснабжение после блэкаута

В Энергодаре после полного блэкаута восстановлено энергоснабжение – власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Энергодар полностью подключили к штатной схеме питания электричеством. Однако удары ВСУ нанесли значительный ущерб энергетической инфраструктуре Запорожской области – оперслужбы продолжают дежурить на местах. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов.
"Мы вышли из режима блэкаута. Все потребители Энергодара подключены к энергоснабжению", – сказал Пухов в видеообращении.
Он добавил, что несмотря на полное штатное восстановление электроснабжения, ситуация оставляет желать лучшего. По словам руководителя, очень много ущерба нанесли удары ВСУ энергетической инфраструктуре Запорожской области.
"Поэтому мы продолжаем работать в режиме повышенной готовности. Все оперслужбы на дежурстве для мгновенной реакции на любые внештатные ситуации", – добавил глава администрации Энергодара.
Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о том, что значительная часть региона обесточена из-за аварии. Вечером в четверг боевики ВСУ нанесли массированный удар по объекту энергетики на юге Запорожской области, повреждена часть оборудования. Объекты инфраструктуры запитали от генераторов.
ЭнергодарЗапорожская областьНовостиЭлектричествоЭлектроэнергия
 
