В Энергодаре восстановили электроснабжение после блэкаута

Энергодар полностью подключили к штатной схеме питания электричеством. Однако удары ВСУ нанесли значительный ущерб энергетической инфраструктуре Запорожской... РИА Новости Крым, 10.04.2026

2026-04-10T19:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Энергодар полностью подключили к штатной схеме питания электричеством. Однако удары ВСУ нанесли значительный ущерб энергетической инфраструктуре Запорожской области – оперслужбы продолжают дежурить на местах. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов.Он добавил, что несмотря на полное штатное восстановление электроснабжения, ситуация оставляет желать лучшего. По словам руководителя, очень много ущерба нанесли удары ВСУ энергетической инфраструктуре Запорожской области.Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о том, что значительная часть региона обесточена из-за аварии. Вечером в четверг боевики ВСУ нанесли массированный удар по объекту энергетики на юге Запорожской области, повреждена часть оборудования. Объекты инфраструктуры запитали от генераторов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За сутки ВСУ восемь раз атаковали Запорожскую область – погибли и ранены людиВ Запорожской области 400 тысяч человек остались без света после удара ВСУВ Запорожской области проблемы с мобильной связью – работает аварийный роуминг

