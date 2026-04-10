Украинский центр помощи беженцам выгнали из Брюсселя - РИА Новости Крым, 10.04.2026

Украинский центр помощи беженцам "Украинские голоса" в Брюсселе закрыли из-за предписания о выселении, которое выдала региональная государственная служба... РИА Новости Крым, 10.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Украинский центр помощи беженцам "Украинские голоса" в Брюсселе закрыли из-за предписания о выселении, которое выдала региональная государственная служба Брюссельского столичного региона. Об этом сообщает издание Euractiv.Центр находился в европейском квартале Брюсселя. Аренда и содержание офиса финансировались властями региона. Ежегодный бюджет составлял около 800 тысяч евро, ежемесячные расходы – порядка 30 тысяч евро, отмечает издание.Издание отмечает, что это уже третий переезд организации.Ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что проживающих в Польше украинцев следует депортировать за любое нарушение закона, а въезд в страну мужчин призывного возраста с Украины следует полностью запретить.

