Украинский центр помощи беженцам выгнали из Брюсселя
Украинский центр помощи беженцам "Украинские голоса" в Брюсселе закрыли из-за предписания о выселении, которое выдала региональная государственная служба... РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T16:39
новости
брюссель
европейский союз (ес)
беженцы
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Украинский центр помощи беженцам "Украинские голоса" в Брюсселе закрыли из-за предписания о выселении, которое выдала региональная государственная служба Брюссельского столичного региона. Об этом сообщает издание Euractiv.Центр находился в европейском квартале Брюсселя. Аренда и содержание офиса финансировались властями региона. Ежегодный бюджет составлял около 800 тысяч евро, ежемесячные расходы – порядка 30 тысяч евро, отмечает издание.Издание отмечает, что это уже третий переезд организации.Ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что проживающих в Польше украинцев следует депортировать за любое нарушение закона, а въезд в страну мужчин призывного возраста с Украины следует полностью запретить.
