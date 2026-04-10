Удар ВСУ по Волгоградской области - есть жертвы - РИА Новости Крым, 10.04.2026
При ударе ВСУ по Волгоградской области погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T08:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по Волгоградской области погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.В Светлоярском районе повреждена емкость с нефтепродуктами, произошло возгорание. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией возгорания. В Суровикинском районе повреждены 13 индивидуальных жилых домовладений, линия электропередач и газопровод на улице Соловьева. Начались аварийно-восстановительные работы.Ранее в пятницу сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотниками объекты энергетической и гражданской инфраструктуры Волгоградской области, зафиксированы повреждения.
