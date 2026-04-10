https://crimea.ria.ru/20260410/udar-vsu-po-volgogradskoy-oblasti---est-zhertvy-1155078852.html

Удар ВСУ по Волгоградской области - есть жертвы

При ударе ВСУ по Волгоградской области погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 10.04.2026

2026-04-10T08:41

волгоградская область

андрей бочаров

новости

атаки всу

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по Волгоградской области погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.В Светлоярском районе повреждена емкость с нефтепродуктами, произошло возгорание. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией возгорания. В Суровикинском районе повреждены 13 индивидуальных жилых домовладений, линия электропередач и газопровод на улице Соловьева. Начались аварийно-восстановительные работы.Ранее в пятницу сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотниками объекты энергетической и гражданской инфраструктуры Волгоградской области, зафиксированы повреждения.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

