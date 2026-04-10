Telegram не работает - произошел массовый сбой - РИА Новости Крым, 10.04.2026

Пользователи Telegram массово жалуются на плохую работу мессенджера, число обращений за последние сутки превысило 3 тысячи. Об этом сообщает детектор по...

2026-04-10T10:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Пользователи Telegram массово жалуются на плохую работу мессенджера, число обращений за последние сутки превысило 3 тысячи. Об этом сообщает детектор по отслеживаю сбоев в интернете Detector404.Так, только за последний час число жалоб составило 653, в целом за сутки количество превысило 3,1 тысячу. Больше всего жалоб поступает от россиян - 76% от общего числа обращений. Также в списке - пользователи из Нидерландов, Украины, Германии, Финляндии. Половина пользователей сообщают о сбое мобильного приложения. Кроме того, поступают сообщения об общем сбое и проблемах с оповещениями.Как сообщалось, прошлым летом Роскомнадзор начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram для противодействия преступникам. В начале этого года началось активное замедление всей работы мессенджера. Причина - нарушения российского законодательства.

россия, новости, сбой в работе телеграм, роскомнадзор, мессенджеры