Рейтинг@Mail.ru
Свыше полусотни дронов ВСУ сбили над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260410/svyshe-polusotni-dronov-vsu-atakovali-rostovskuyu-oblast-1155077532.html
Свыше полусотни дронов ВСУ сбили над Ростовской областью
Свыше полусотни дронов ВСУ сбили над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Свыше полусотни дронов ВСУ сбили над Ростовской областью
Ростовская область подверглась массированной вражеской атаке минувшей ночью. В небе над регионом силы и средства ПВО России отразили и уничтожили свыше 50... РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T07:31
2026-04-10T07:44
ростовская область
юрий слюсарь
атаки всу
новости сво
новости
пво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913328_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0848dcbe1ccb7060fe7572e6fcf9212.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Ростовская область подверглась массированной вражеской атаке минувшей ночью. В небе над регионом силы и средства ПВО России отразили и уничтожили свыше 50 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Он уточнил, что атаке подверглись Тарасовский, Миллеровский, Чертковский, Шолоховский, Верхнедонский, Константиновский, Мартыновский, Боковский, Каменский, Обливский районы.В результате атаки никто не пострадал. Но обломками упавшего беспилотника был частично поврежден дом в селе Шептуховка Чертковского района, добавил Слюсарь, уточнив, что жительнице дома власти помогут с устранением последствий.Также ранее в пятницу сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотниками объекты энергетической и гражданской инфраструктуры Волгоградской области.Накануне в Крымске из-за падения обломков беспилотника на территории нефтебазы пострадали три человека, сообщал оперштаб Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроноводы из Крыма "Уткой" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ"Калашников" представил 5,45 мм патроны для борьбы с дронами в зоне СВОДроны ВСУ уничтожены над Азовским морем и регионами России
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913328_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1049c5d9a55cc5883dcf78d5f8e1a55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, новости сво, новости, пво
Свыше полусотни дронов ВСУ сбили над Ростовской областью

Более 50 беспилотников уничтожено за ночь в 10 районах Ростовской области

07:31 10.04.2026 (обновлено: 07:44 10.04.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Ростовская область подверглась массированной вражеской атаке минувшей ночью. В небе над регионом силы и средства ПВО России отразили и уничтожили свыше 50 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой отражено и уничтожено более пяти десятков БПЛА в 10 районах", - сообщил Слюсарь в своих соцсетях.
Он уточнил, что атаке подверглись Тарасовский, Миллеровский, Чертковский, Шолоховский, Верхнедонский, Константиновский, Мартыновский, Боковский, Каменский, Обливский районы.
В результате атаки никто не пострадал. Но обломками упавшего беспилотника был частично поврежден дом в селе Шептуховка Чертковского района, добавил Слюсарь, уточнив, что жительнице дома власти помогут с устранением последствий.
Также ранее в пятницу сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотниками объекты энергетической и гражданской инфраструктуры Волгоградской области.
Накануне в Крымске из-за падения обломков беспилотника на территории нефтебазы пострадали три человека, сообщал оперштаб Кубани.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ростовская областьЮрий СлюсарьАтаки ВСУНовости СВОНовостиПВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
