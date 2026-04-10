Свыше полусотни дронов ВСУ сбили над Ростовской областью
2026-04-10T07:31
ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, новости сво, новости, пво
Более 50 беспилотников уничтожено за ночь в 10 районах Ростовской области
07:31 10.04.2026 (обновлено: 07:44 10.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Ростовская область подверглась массированной вражеской атаке минувшей ночью. В небе над регионом силы и средства ПВО России отразили и уничтожили свыше 50 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой отражено и уничтожено более пяти десятков БПЛА в 10 районах", - сообщил Слюсарь в своих соцсетях.
Он уточнил, что атаке подверглись Тарасовский, Миллеровский, Чертковский, Шолоховский, Верхнедонский, Константиновский, Мартыновский, Боковский, Каменский, Обливский районы.
В результате атаки никто не пострадал. Но обломками упавшего беспилотника был частично поврежден дом в селе Шептуховка Чертковского района, добавил Слюсарь, уточнив, что жительнице дома власти помогут с устранением последствий.
Также ранее в пятницу сообщалось
, что ВСУ атаковали беспилотниками объекты энергетической и гражданской инфраструктуры Волгоградской области.
Накануне в Крымске из-за падения обломков
беспилотника на территории нефтебазы пострадали три человека, сообщал оперштаб Кубани.
