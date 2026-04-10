Свыше полусотни дронов ВСУ сбили над Ростовской областью

Ростовская область подверглась массированной вражеской атаке минувшей ночью. В небе над регионом силы и средства ПВО России отразили и уничтожили свыше 50... РИА Новости Крым, 10.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Ростовская область подверглась массированной вражеской атаке минувшей ночью. В небе над регионом силы и средства ПВО России отразили и уничтожили свыше 50 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Он уточнил, что атаке подверглись Тарасовский, Миллеровский, Чертковский, Шолоховский, Верхнедонский, Константиновский, Мартыновский, Боковский, Каменский, Обливский районы.В результате атаки никто не пострадал. Но обломками упавшего беспилотника был частично поврежден дом в селе Шептуховка Чертковского района, добавил Слюсарь, уточнив, что жительнице дома власти помогут с устранением последствий.Также ранее в пятницу сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотниками объекты энергетической и гражданской инфраструктуры Волгоградской области.Накануне в Крымске из-за падения обломков беспилотника на территории нефтебазы пострадали три человека, сообщал оперштаб Кубани.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

