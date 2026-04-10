Священник назвал нравственным уродством куличи по цене автомобиля
Священник назвал нравственным уродством куличи по цене автомобиля
06:59 10.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Православная Церковь не одобряет попытку некоторых ресторанов продавать накануне Пасхи куличи, украшенные сусальным золотом и другим дорогостоящим антуражем.

"Покупка таких куличей — это сумасшествие, потому что наша церковь говорит, что если ты приобрел кулич - ешь его за общим столом со своими родными. А если у тебя есть 10 куличей - раздели их с соседями или подари неимущим", - сказал корреспонденту РИА Новости Крым заместитель руководителя миссионерского отдела Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Максим Кондаков.

Церковь учит, что Пасха - день милосердия и любви к другим людям, напоминает он.
"Смаковать то, что ты кушаешь кулич, цена которого приближается к стоимости подержанного автомобиля - это нравственное уродство, абсолютно в этом уверен", - сказал священник.
Он также призвал не гнаться за маркетинговыми уловками при приготовлении праздничного угощения.
"Церковь не регулирует этот вопрос, не говорит, что с изюмом можно, а с цукатами нельзя печь куличи. Пожалуйста, пусть каждая хозяйка определяется сама. Но лично мне кажется, что кулич не должен переходить в формат, например, суши-торта, когда он становится пародией", - объяснил он.
Изначально в кулинарии кулич – дрожжевой сдобный высокий и округлый хлеб из пшеничной муки, подобный церковному артосу – хлебу, приготовляемому в традиции православной Церкви на закваске. Его освящают в первый день Пасхи и раздают православным христианам в субботу пасхальной недели. Кулич делают как можно более скоромным, с большим количеством яиц и масла. Куличом верующие разговляются в конце пасхального богослужения после 47 дней Великого поста и Страстной недели.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму испекли двухметровый кулич весом в 70 кг
Российским десантникам на Днепре доставляют куличи дронами
В магазины Крыма в продажу поступят уже освященные куличи
 
07:21Евросоюз позволил Венгрии заблокировать кредит Украине намеренно – мнение
07:07Зеленский ответил на объявленное Россией перемирие
06:59Священник назвал нравственным уродством куличи по цене автомобиля
06:44ВСУ атаковали объекты энергетики в Волгоградской области
06:36Спасти и возродить: объекты Ливадийского парка внесут в спецреестр
06:15Группа туристов пропала на Камчатке - есть погибшие
06:02Под Алуштой ограничат движение и будут досматривать автомобили
00:01Заморозки и сильный снег в горах - погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 10 апреля
23:35Массированный удар нанесен по объекту энергетики в Запорожской области
23:27Рейд в Севастополе снова закрыт
22:54Пасхальное перемирие и ЧС федерального уровня в Дагестане: главное за день
22:14В какие цвета можно красить яйца на Пасху – ответ священника
22:06Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной
21:53Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
21:52Крымские дизайнеры оказались среди лидеров с самыми высокими зарплатами
21:35Иран потребует компенсацию от США и Израиля – верховный лидер
21:24Более 26 миллионов россиян установили самозапрет на выдачу кредитов
21:11Как отпразднуют Пасху в Новом Херсонесе - программа
20:56Правительство выделит 4,5 трлн рублей на космос
Лента новостейМолния