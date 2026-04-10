https://crimea.ria.ru/20260410/svyaschennik-nazval-nravstvennym-urodstvom-kulichi-po-tsene-avtomobilya-1155061513.html
Священник назвал нравственным уродством куличи по цене автомобиля - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Православная Церковь не одобряет попытку некоторых ресторанов продавать накануне Пасхи куличи, украшенные сусальным золотом и другим дорогостоящим антуражем. РИА Новости Крым, 10.04.2026
эксклюзивы риа новости крым
пасха
еда
праздники и памятные даты
общество
мнения
крымская митрополия
религия
православие
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/07/1154979047_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_337fcfe29eb6365b9073fc599f516869.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/07/1154979047_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_a4e77a1f4a146a6be3312075f9fdee99.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Священник рекомендует на Пасху не есть куличи из суши и с сусальным золотом
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Православная Церковь не одобряет попытку некоторых ресторанов продавать накануне Пасхи куличи, украшенные сусальным золотом и другим дорогостоящим антуражем.
"Покупка таких куличей — это сумасшествие, потому что наша церковь говорит, что если ты приобрел кулич - ешь его за общим столом со своими родными. А если у тебя есть 10 куличей - раздели их с соседями или подари неимущим", - сказал корреспонденту РИА Новости Крым заместитель руководителя миссионерского отдела Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Максим Кондаков.
Церковь учит, что Пасха - день милосердия и любви к другим людям, напоминает он.
"Смаковать то, что ты кушаешь кулич, цена которого приближается к стоимости подержанного автомобиля - это нравственное уродство, абсолютно в этом уверен", - сказал священник.
Он также призвал не гнаться за маркетинговыми уловками при приготовлении праздничного угощения.
"Церковь не регулирует этот вопрос, не говорит, что с изюмом можно, а с цукатами нельзя печь куличи. Пожалуйста, пусть каждая хозяйка определяется сама. Но лично мне кажется, что кулич не должен переходить в формат, например, суши-торта, когда он становится пародией", - объяснил он.
Изначально в кулинарии кулич – дрожжевой сдобный высокий и округлый хлеб из пшеничной муки, подобный церковному артосу – хлебу, приготовляемому в традиции православной Церкви на закваске. Его освящают в первый день Пасхи и раздают православным христианам в субботу пасхальной недели. Кулич делают как можно более скоромным, с большим количеством яиц и масла. Куличом верующие разговляются в конце пасхального богослужения после 47 дней Великого поста и Страстной недели.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
