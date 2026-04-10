Священник назвал нравственным уродством куличи по цене автомобиля - РИА Новости Крым, 10.04.2026

Православная Церковь не одобряет попытку некоторых ресторанов продавать накануне Пасхи куличи, украшенные сусальным золотом и другим дорогостоящим антуражем. РИА Новости Крым, 10.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Православная Церковь не одобряет попытку некоторых ресторанов продавать накануне Пасхи куличи, украшенные сусальным золотом и другим дорогостоящим антуражем.Церковь учит, что Пасха - день милосердия и любви к другим людям, напоминает он.Он также призвал не гнаться за маркетинговыми уловками при приготовлении праздничного угощения."Церковь не регулирует этот вопрос, не говорит, что с изюмом можно, а с цукатами нельзя печь куличи. Пожалуйста, пусть каждая хозяйка определяется сама. Но лично мне кажется, что кулич не должен переходить в формат, например, суши-торта, когда он становится пародией", - объяснил он.Изначально в кулинарии кулич – дрожжевой сдобный высокий и округлый хлеб из пшеничной муки, подобный церковному артосу – хлебу, приготовляемому в традиции православной Церкви на закваске. Его освящают в первый день Пасхи и раздают православным христианам в субботу пасхальной недели. Кулич делают как можно более скоромным, с большим количеством яиц и масла. Куличом верующие разговляются в конце пасхального богослужения после 47 дней Великого поста и Страстной недели.

