Спасти и возродить: объекты Ливадийского парка внесут в спецреестр
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТурецкая беседка в Ливадийском парке
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Объекты культурного наследия, расположенные на территории парка Ливадийского дворца на Южном берегу Крыма, внесут в специальный реестр для их сохранения и возрождения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор дворца-музея Лариса Ковальчук.
"Ряд объектов очень давно реставрировались и сейчас мы составляем их реестр. Сделали интерактивную карту всей территории дворца и парка и "посадили" на нее вот такие метки: где какой объект, какая беседка, какой фонтан находятся или находились. На основании этой интерактивной карты появляется возможность в том числе восстановления этих объектов", – говорит директор музея.
По ее словам, работа ведется совместно с департаментом охраны объектов культурного наследия республиканского минкульта. Кроме того, создана межведомственная комиссия по проведению работ по реновации парка Ливадийского дворца.
"Большая работа уже проведена, пока подготовительная. Сейчас будут проходить работы по расчистке парка. Далее нужно сделать инженерные изыскания, противооползневые мероприятия – то есть очень большая работа, потому что парк расположен на территории 36 гектаров. Надеюсь, в этом году мы уже сможем увидеть обновленный парк", – сказала Ковальчук.
В этом году, по словам руководителя музея, в Ливадийском парке выполнен комплекс работ по устройству газонного покрытия, закуплены более 7,5 тысяч цветов: маргаритки, виолы, 1,8 тысяч штук тюльпанов трех видов, оформлены новые цветники, закуплены вазы для уличных растений, новые скамейки и урны. Сейчас в парке идет санитарная обрезка высоких деревьев и фитосанитарные мероприятия, которые помогают провести специалисты Никитского ботанического сада.
Заместитель директора Ливадийского дворца-музея Владислав Кожин ранее сообщал о планах по реэкспозиции музейного пространства. Для этого, по его словам, необходимо закупить предметы интерьера эпохи царствования последней четы Романовых и реставрировать уже имеющиеся, а также применить новые технологии.
Читайте также на РИА Новости Крым: