Спасти и возродить: объекты Ливадийского парка внесут в спецреестр

2026-04-10T06:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Объекты культурного наследия, расположенные на территории парка Ливадийского дворца на Южном берегу Крыма, внесут в специальный реестр для их сохранения и возрождения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор дворца-музея Лариса Ковальчук.По ее словам, работа ведется совместно с департаментом охраны объектов культурного наследия республиканского минкульта. Кроме того, создана межведомственная комиссия по проведению работ по реновации парка Ливадийского дворца.В этом году, по словам руководителя музея, в Ливадийском парке выполнен комплекс работ по устройству газонного покрытия, закуплены более 7,5 тысяч цветов: маргаритки, виолы, 1,8 тысяч штук тюльпанов трех видов, оформлены новые цветники, закуплены вазы для уличных растений, новые скамейки и урны. Сейчас в парке идет санитарная обрезка высоких деревьев и фитосанитарные мероприятия, которые помогают провести специалисты Никитского ботанического сада.Заместитель директора Ливадийского дворца-музея Владислав Кожин ранее сообщал о планах по реэкспозиции музейного пространства. Для этого, по его словам, необходимо закупить предметы интерьера эпохи царствования последней четы Романовых и реставрировать уже имеющиеся, а также применить новые технологии.

