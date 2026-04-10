Спасти и возродить: объекты Ливадийского парка внесут в спецреестр
Объекты культурного наследия, расположенные на территории парка Ливадийского дворца на Южном берегу Крыма, внесут в специальный реестр для их сохранения и... РИА Новости Крым, 10.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Объекты культурного наследия, расположенные на территории парка Ливадийского дворца на Южном берегу Крыма, внесут в специальный реестр для их сохранения и возрождения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор дворца-музея Лариса Ковальчук.
"Ряд объектов очень давно реставрировались и сейчас мы составляем их реестр. Сделали интерактивную карту всей территории дворца и парка и "посадили" на нее вот такие метки: где какой объект, какая беседка, какой фонтан находятся или находились. На основании этой интерактивной карты появляется возможность в том числе восстановления этих объектов", – говорит директор музея.
По ее словам, работа ведется совместно с департаментом охраны объектов культурного наследия республиканского минкульта. Кроме того, создана межведомственная комиссия по проведению работ по реновации парка Ливадийского дворца.

"Большая работа уже проведена, пока подготовительная. Сейчас будут проходить работы по расчистке парка. Далее нужно сделать инженерные изыскания, противооползневые мероприятия – то есть очень большая работа, потому что парк расположен на территории 36 гектаров. Надеюсь, в этом году мы уже сможем увидеть обновленный парк", – сказала Ковальчук.

В этом году, по словам руководителя музея, в Ливадийском парке выполнен комплекс работ по устройству газонного покрытия, закуплены более 7,5 тысяч цветов: маргаритки, виолы, 1,8 тысяч штук тюльпанов трех видов, оформлены новые цветники, закуплены вазы для уличных растений, новые скамейки и урны. Сейчас в парке идет санитарная обрезка высоких деревьев и фитосанитарные мероприятия, которые помогают провести специалисты Никитского ботанического сада.
Заместитель директора Ливадийского дворца-музея Владислав Кожин ранее сообщал о планах по реэкспозиции музейного пространства. Для этого, по его словам, необходимо закупить предметы интерьера эпохи царствования последней четы Романовых и реставрировать уже имеющиеся, а также применить новые технологии.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какие объекты отреставрируют в Крыму в 2026 году
Архитектурный колорит Крыма: в гармонии исторического и современного
Ливадийский дворец ждет большое обновление музейного пространства
 
07:21Евросоюз позволил Венгрии заблокировать кредит Украине намеренно – мнение
07:07Зеленский ответил на объявленное Россией перемирие
06:59Священник назвал нравственным уродством куличи по цене автомобиля
06:44ВСУ атаковали объекты энергетики в Волгоградской области
06:36Спасти и возродить: объекты Ливадийского парка внесут в спецреестр
06:15Группа туристов пропала на Камчатке - есть погибшие
06:02Под Алуштой ограничат движение и будут досматривать автомобили
00:01Заморозки и сильный снег в горах - погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 10 апреля
23:35Массированный удар нанесен по объекту энергетики в Запорожской области
23:27Рейд в Севастополе снова закрыт
22:54Пасхальное перемирие и ЧС федерального уровня в Дагестане: главное за день
22:14В какие цвета можно красить яйца на Пасху – ответ священника
22:06Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной
21:53Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
21:52Крымские дизайнеры оказались среди лидеров с самыми высокими зарплатами
21:35Иран потребует компенсацию от США и Израиля – верховный лидер
21:24Более 26 миллионов россиян установили самозапрет на выдачу кредитов
21:11Как отпразднуют Пасху в Новом Херсонесе - программа
20:56Правительство выделит 4,5 трлн рублей на космос
Лента новостейМолния