Следком возбудил уголовное дело по факту ЧП во Владикавказе

По факту ЧП на пиротехническом складе во Владикавказе Республики Северная Осетия – Алания возбуждено уголовное дело. Точное количество погибших и пострадавших... РИА Новости Крым, 10.04.2026

2026-04-10T17:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. По факту ЧП на пиротехническом складе во Владикавказе Республики Северная Осетия – Алания возбуждено уголовное дело. Точное количество погибших и пострадавших не известно до сих пор. Об этом сообщили в Следкоме РФ.Ранее поступило сообщение о том, что в складских помещениях на улице Партизанская во Владикавказе произошел хлопок с последующим возгоранием. К месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России. Число пострадавших при взрыве склада пиротехники во Владикавказе достигло 14 человек, два человека погибли.В настоящее время группа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов приступила к осмотру места происшествия, назначается комплекс экспертиз. Проводятся следственные действия, направленные на восстановление полной картины произошедшего, – уточнили в СК РФ.В региональном МЧС ранее уточняли, что площадь пожара оценивается в 750 квадратных метров, площадь обрушения -–800 квадратных метров. От МЧС России на месте происшествия работают 63 специалиста и 18 техники.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

