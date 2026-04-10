Следком возбудил уголовное дело по факту ЧП во Владикавказе - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Следком возбудил уголовное дело по факту ЧП во Владикавказе
По факту ЧП на пиротехническом складе во Владикавказе Республики Северная Осетия – Алания возбуждено уголовное дело. Точное количество погибших и пострадавших... РИА Новости Крым, 10.04.2026
новости, владикавказ, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), взрыв
Следком возбудил уголовное дело по факту ЧП во Владикавказе

По факту ЧП на складах пиротехники во Владикавказе возбуждено уголовное дело

17:16 10.04.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. По факту ЧП на пиротехническом складе во Владикавказе Республики Северная Осетия – Алания возбуждено уголовное дело. Точное количество погибших и пострадавших не известно до сих пор. Об этом сообщили в Следкоме РФ.
Ранее поступило сообщение о том, что в складских помещениях на улице Партизанская во Владикавказе произошел хлопок с последующим возгоранием. К месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России. Число пострадавших при взрыве склада пиротехники во Владикавказе достигло 14 человек, два человека погибли.
"В момент происшествия на территории склада находились работники. Точное количество погибших и пострадавших устанавливается", – сказано в сообщении.
В настоящее время группа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов приступила к осмотру места происшествия, назначается комплекс экспертиз. Проводятся следственные действия, направленные на восстановление полной картины произошедшего, – уточнили в СК РФ.
В региональном МЧС ранее уточняли, что площадь пожара оценивается в 750 квадратных метров, площадь обрушения -–800 квадратных метров. От МЧС России на месте происшествия работают 63 специалиста и 18 техники.
