Следком возбудил уголовное дело по факту ЧП во Владикавказе
2026-04-10T17:16
По факту ЧП на складах пиротехники во Владикавказе возбуждено уголовное дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. По факту ЧП на пиротехническом складе во Владикавказе Республики Северная Осетия – Алания возбуждено уголовное дело. Точное количество погибших и пострадавших не известно до сих пор. Об этом сообщили в Следкоме РФ.
Ранее поступило сообщение о том, что в складских помещениях на улице Партизанская во Владикавказе произошел хлопок с последующим возгоранием. К месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России. Число пострадавших при взрыве склада пиротехники во Владикавказе достигло 14 человек, два человека погибли.
"В момент происшествия на территории склада находились работники. Точное количество погибших и пострадавших устанавливается", – сказано в сообщении.
В настоящее время группа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов приступила к осмотру места происшествия, назначается комплекс экспертиз. Проводятся следственные действия, направленные на восстановление полной картины произошедшего, – уточнили в СК РФ.
В региональном МЧС ранее уточняли, что площадь пожара оценивается в 750 квадратных метров, площадь обрушения -–800 квадратных метров. От МЧС России на месте происшествия работают 63 специалиста и 18 техники.
