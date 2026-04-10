https://crimea.ria.ru/20260410/shumikha-ot-opleukhi-ekspert-ob-ugrozakh-britanii-putinu-iz-za-rossiyskikh-podlodok-1155091852.html

Шумиха от оплеухи: эксперт об угрозах Британии Путину из-за российских подлодок

2026-04-10T22:39

мнения

вадим колесниченко

вмф

подводный флот россии

россия

в мире

великобритания

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110476/43/1104764363_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_e42826c6835372c53ddfcbf697076b53.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Королевский военно-морской флот Великобритании не в силах противостоять ВМФ России – Англия способна только на провокации, диверсии и пиратство, стремясь нанести поражение РФ путем нарушения ее морских торговых путей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Вадим Колесниченко, комментируя очередные угрозы в адрес РФ из Лондона.На днях глава Минобороны Великобритании Джон Хили, напуганный присутствием российских подводных лодок в Северной Атлантике, решился пригрозить высшему руководству Российской Федерации, объясняя это рисками для европейской подводной инфраструктуры в месте прохождения ключевых судоходных маршрутов.По словам Хили, российские субмарины – ударная подлодка класса "Акула" и две специализированные исследовательские – провели больше месяца в морском районе Крайнего Севера в начале текущего года, находясь в исключительной экономической зоне, но не заходя в территориальные воды Великобритании. Их перемещение все время отслеживали британские силы и союзники, включая Норвегию, отметил он."Президенту Путину (Владимир, лидер РФ – ред.) я говорю: "Мы видим вашу деятельность на наших кабелях и трубопроводах, и вы должны знать, что любая попытка повредить их не будет допущена и повлечет за собой серьезные последствия", – цитирует слова британского министра в ходе пресс-конференции агенство Reuters.По словам главы английского военного ведомства, публичное обнародование им этой информации имеет цель "показать президенту России Владимиру Путину, что деятельность подводных кораблей РФ была обнаружена", отмечает СМИ.Шумиха от оплеухиВ действительности же цель спича британского министра была совсем другой, уверен Колесниченко.Он с иронией добавил, что оценивать заявления Хили – "человека, который хотел бы управлять миром, не привлекая внимания санитаров", следует в контексте недавних событий в проливе Ла-Манш."Накануне этого выступления произошло другое событие: через пролив Ла-Манш прошло два танкера в сопровождении российского фрегата. Его сопровождало английское вспомогательное судно, при этом не предпринимались попытки остановить танкеры, задержать их либо арестовать. И это притом, что в марте Ким Стармер, премьер-министр Великобритании, заявил, что они будут арестовывать российские танкеры, чтобы продавать и передавать деньги украинской стороне для продолжения войны", – прокомментировал Колесниченко.Кроме этого, Британия пообещала тогда сделать все, чтобы "усложнить торговые пути для россиян, чтобы они стали многократно длиннее и дороже", напомнил он."И, конечно же, это была им пощечина, оплеуха. Кстати сказать, с 1 апреля через пролив Ла-Манш прошло уже более восьми санкционных танкеров с нефтью", – добавил политолог.По-другому нельзяПо мнению Колесниченко, фрегат ВМФ России в Ла-Манше – это тот самый "неожиданный сюрприз", который в ответ на угрозы Стармера ранее пообещал посол России в Великобритании Андрей Келин.Такой же пощечиной, по словам Колесниченко, является и присутствие российских подлодок там, где проходят многие судоходные маршруты. Как обещалось, будут и другие необходимые "мероприятия", считает он.Колесниченко напомнил заявление руководителя Морской коллегии РФ Николая Патрушева, о том, что "капитаны портов, к которым будут обращаться капитаны судов, перевозящие наши грузы, могут предоставлять группы огневого сопровождения, и что это будет и как мы в ближайшее время увидим".Часть глобальной войныПо словам Колесниченко, действиям России в Мировом океане, в том числе на Севере, "можно было бы сегодня поаплодировать, но все же лучше держать руки в кулаках"."Потому что для европейских глобалистов очень важно спровоцировать конфликт в этой части мирового океана, чтобы нарушить наши торговые морские пути и подтолкнуть Россию на, скажем так, неадекватные действия", – сказал Колесниченко.Буквально вчера, например, было получено сообщение, что около пятидесяти так называемых специалистов с Украины по ведению морской террористической войны в Черном море направились в Норвегию для организации диверсии в Баренцевом и Северном морях, добавил он. "А это, по сути, выход Северного морского пути", – заметил эксперт.За последние полтора года почти десять судов под российским флагом были атакованы "как бы неизвестно кем" в Мировом океане, и коллективный Запад абсолютно не осудил это и даже не отреагировал, подчеркнул Колесниченко.Обстановка на самом деле тревожная, считает эксперт, при этом Россия реагирует на вызовы вполне адекватно, не отвечая на провокации. А только на них Запад, и прежде всего Великобритания и ее прихвостни, сегодня способны, угрожая ущербом всем мировому мореплаванию."Англия постоянно ищет наши российские подводные лодки, но ни одного случая выявления наших лодок, которые занимались бы чем-то незаконным либо совершали диверсионные акты, не было. Было два прохода в надводном положении через Ла-Манш в прошлом году наших современных электрических дизель-подводных лодок – "Краснодар" и "Новороссийск". Но это согласно международным правилам, потому что в Ла-Манше подлодки должны проходить только в надводном положении. Ну а если они эти лодки увидели и получили за это награды, что ж, можем поздравить английское население – вот такое у них министерство обороны, такие специалисты. Смех смехом, но демонстрировать силу своего оружия, безусловно, надо. В то же время дипломатия – это единственный и самый правильный и главный путь наведения порядка в мире", – подытожил собеседник.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

