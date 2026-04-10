"Сдавайся, клоун": на Западе оценили ответ Зеленского на перемирие - РИА Новости Крым, 10.04.2026
"Сдавайся, клоун": на Западе оценили ответ Зеленского на перемирие
Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности к "зеркальным шагам" после объявленного президентом... РИА Новости Крым, 10.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности к "зеркальным шагам" после объявленного президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия. Реакции читателей проанализировали РИА Новости.
"Сдавайся, клоун!" — призвал @ADN_EVIL.
"Это чистой воды театр от диктатора, который запретил выборы и кидал призывников в мясорубку за западные деньги. Россия предложила пасхальное перемирие; он же просто позирует перед камерами, уклоняясь от реальных переговоров. Забудьте про НАТО, уступите потерянные земли и перестаньте жертвовать украинцами ради своего эго. Иначе — счастливых могил, актеришка" — подчеркнул @_Sparckle.
"Это решение Путина. И только его. А вы ничего не решаете. Вы только много говорите на камеру", — сказал @LeonGoudikian.

"Неужели вы не можете уже отказаться от своей земли и положить конец этой войне? Очевидно, что вы их не вернете. Крым и восточная Украина ушли. Откажитесь от них и подпишите уже договор", — призвал @WrestlemaniaRN.

"Ты же должен был сражаться до последнего украинца, помнишь? Допустил разрушение страны, и ради чего? Дурень", — высказался @WashiJnr.
Накануне Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года. Россия исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру, при этом войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника. После этого Зеленский пообещал "действовать соответственно".
