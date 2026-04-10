https://crimea.ria.ru/20260410/sdavaysya-kloun-na-zapade-otsenili-otvet-zelenskogo-na-peremirie--1155079439.html

"Сдавайся, клоун": на Западе оценили ответ Зеленского на перемирие

2026-04-10T09:05

россия

украина

владимир путин (политик)

владимир зеленский

новости сво

пасхальное перемирие

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151911035_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_ef54445427d71032e3a0da7516dd4ac5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности к "зеркальным шагам" после объявленного президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия. Реакции читателей проанализировали РИА Новости. "Это чистой воды театр от диктатора, который запретил выборы и кидал призывников в мясорубку за западные деньги. Россия предложила пасхальное перемирие; он же просто позирует перед камерами, уклоняясь от реальных переговоров. Забудьте про НАТО, уступите потерянные земли и перестаньте жертвовать украинцами ради своего эго. Иначе — счастливых могил, актеришка" — подчеркнул @_Sparckle."Это решение Путина. И только его. А вы ничего не решаете. Вы только много говорите на камеру", — сказал @LeonGoudikian."Ты же должен был сражаться до последнего украинца, помнишь? Допустил разрушение страны, и ради чего? Дурень", — высказался @WashiJnr.Накануне Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года. Россия исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру, при этом войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника. После этого Зеленский пообещал "действовать соответственно".

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

