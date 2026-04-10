Сахар упал и яйца подорожали – в Крыму проверили цены в преддверии Пасхи

2026-04-10T15:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Согласно данным Росстата, куриные яйца в Крыму пусть незначительно, но дешевле, чем в Севастополе и на Кубани, разница в цене до пяти процентов. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал начальник Управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Минпромторга республики Анатолий Гук.Нюансы в дорогих яйцахПри этом в целом в России куриные яйца выросли в цене по объективным причинам, обсудить которые собрались даже на специальном совещании с производителями, уточнил Гук.По словам представителя минпромторга республики, куриных яиц с двух имеющихся в Крыму птицефабрик региону не хватает. Тем более в межсезонье, когда "производительность" несушек падает, и перед Пасхой, когда на эту категорию продовольственных товаров традиционно растет спрос.В преддверии Пасхи рост цен на куриные яйца связан со многими факторами. Дорогая логистика в республику, повышение тарифов на электроэнергию и инфляция могут в конечном счете повышать ценники на продовольственных полках магазинов, пояснял ранее эксперт.Синие ценники под контролемВ Крыму сотрудники профильного министерства ежедневно отслеживают стоимость социально значимых групп товаров. Рейды происходят в рамках действия правительственного соглашения по стабилизации цен.Ранее правительство Крыма подписало соглашение с производителями продуктов питания и субъектами оптовой и розничной торговли по стабилизации цен на социально значимые товары.По его словам, к соглашению примкнули все крупные торговые сети Крыма, а также мелкие магазины несетевой розницы, магазины у дома, розничные рынки.Под социальными ценниками отличительного синего цвета можно найти мясо, молочную продукцию, овощи "борщевого" набора, бакалею. Также в рамках соглашения торговые сети расширили перечень социальных товаров и включили в него непродовольственную группу: бытовую химию, детские принадлежности, средства личной гигиены, перечислил представитель министерства, отметив, что "проработали вопрос по включению в этот перечень детского питания"."В ходе мониторинга мы смотрим на наличие товара на полках, на соответствие цены и обязательно на наличие синего ценника с пометкой "социальная цена". При этом такой товар должен быть расположен на полке на уровне глаз покупателя", – объяснил Гук. На качество товара и сроки годности смотрим в первую очередь, уточнил он.При этом в случае выявления нарушений министерство незамедлительно реагирует: ведомства связываются с руководством той или иной торговой сети, и нарушение в самое ближайшее время устраняется.Все товары социально значимой категории хорошего качества и постоянно есть в наличии. В преддверии пасхальных праздников цены в торговых сетях останутся на стабильном уровне, уверены в министерстве.Подробная информация по ценам на социально значимые группы товаров размещена на сайте минпропа Крыма, и ежедневно обновляется.Динамика цен под прицеломВ гипермаркете, куда на мониторинг цен пригласили и журналистов, есть даже пасхальные куличи по социальной цене – 399 рублей за 550 граммов. Хотя такая выпечка, как правило, не относится к социальной. Мука на полках под синим ценником – 75 рублей за двухкилограммовою пачку, сахар – 0,8 кг – почти 59 рублей, такой же фасовки гречка за 52 рубля. Социальный хлеб "Дарницкий" за 52 рубля, крупа "Артек" – по 40 рублей за кило, а свинина за 250 и 295 рублей за килограмм. Самые дешевые яйца – 136 рублей за десяток, но это не социальный ценник. На социальной полке пусто. Разобрали. Но если верить профильному министерству, сейчас подвезут.Накануне сообщалось, что стоимость набора продуктов для приготовления блюд на пасхальный стол в России снизилась на 1,7% за год и составила 486,9 рубля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В магазины Крыма в продажу поступят уже освященные куличиПочему перед Пасхой в Крыму подорожали яйцаВо сколько обойдутся куриные яйца на Пасху в Севастополе

