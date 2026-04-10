"С бодрым утром": в Севастополе стартует сезон общегородских зарядок

В Севастополе в субботу, 11 апреля, стартует сезон общегородских зарядок "С бодрым утром!" Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу, 11 апреля, стартует сезон общегородских зарядок "С бодрым утром!" Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Кроме того, по просьбам жителей сел новую площадку для зарядок впервые отроют в селе Орлиное – она начнет работать со 2 мая, добавил губернатор.Присоединиться к занятиям спортом на свежем воздухе могут все желающие с 11 апреля в парках "Динопарк", Победы, имени Анны Ахматовой, скверах 60-летия СССР и по улице Александра Маринеско, в парковой зоне Мемориального комплекса "Малахов курган" и на спортивной площадке во дворе дома по Генерала Хрюкина, 1.Более 70% крымчан регулярно занимаются спортом, а около 20 тысяч жителей региона сдали нормативы ГТО, сообщили ранее в пресс-службе Государственного Совета Крыма по итогам заседания комитета по культуре, охране культурного наследия и спорту.

