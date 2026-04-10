"С бодрым утром": в Севастополе стартует сезон общегородских зарядок
"С бодрым утром": в Севастополе стартует сезон общегородских зарядок - РИА Новости Крым, 10.04.2026
"С бодрым утром": в Севастополе стартует сезон общегородских зарядок
В Севастополе в субботу, 11 апреля, стартует сезон общегородских зарядок "С бодрым утром!" Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T21:48
2026-04-10T21:48
2026-04-10T21:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу, 11 апреля, стартует сезон общегородских зарядок "С бодрым утром!" Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Кроме того, по просьбам жителей сел новую площадку для зарядок впервые отроют в селе Орлиное – она начнет работать со 2 мая, добавил губернатор.Присоединиться к занятиям спортом на свежем воздухе могут все желающие с 11 апреля в парках "Динопарк", Победы, имени Анны Ахматовой, скверах 60-летия СССР и по улице Александра Маринеско, в парковой зоне Мемориального комплекса "Малахов курган" и на спортивной площадке во дворе дома по Генерала Хрюкина, 1.Более 70% крымчан регулярно занимаются спортом, а около 20 тысяч жителей региона сдали нормативы ГТО, сообщили ранее в пресс-службе Государственного Совета Крыма по итогам заседания комитета по культуре, охране культурного наследия и спорту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие спортивные объекты построят в Крыму в следующем годуСевастопольский спортсмен стал первым чемпионом РФ по многоборью ГТОСемь специалистов начнут работать в Крыму по программе "Земский тренер"
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, спорт, общество
"С бодрым утром": в Севастополе стартует сезон общегородских зарядок
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу, 11 апреля, стартует сезон общегородских зарядок "С бодрым утром!" Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Традиционно восьмой год подряд запускаем цикл общегородских зарядок. В прошлом году сезон зарядок завершился 29 октября, в этом году учли пожелания севастопольцев и приняли решение продлить сезон еще на месяц, до 28 ноября", – написал Развожаев в своем канале в Мах.
Кроме того, по просьбам жителей сел новую площадку для зарядок впервые отроют в селе Орлиное – она начнет работать со 2 мая, добавил губернатор.
Присоединиться к занятиям спортом на свежем воздухе могут все желающие с 11 апреля в парках "Динопарк", Победы, имени Анны Ахматовой, скверах 60-летия СССР и по улице Александра Маринеско, в парковой зоне Мемориального комплекса "Малахов курган" и на спортивной площадке во дворе дома по Генерала Хрюкина, 1.
"В теплое время года в разное время добавятся еще шесть локаций. Также в рамках проекта "Спорт в каждый двор" под эгидой севастопольской общегородской зарядки на постоянной основе зарядки проходят в Балаклаве каждую понедельник, вторник, четверг и пятницу с 7 до 9 часов в парке "Ракушка" по адресу улица Крестовского, 1А", – добавил Развожаев.
Более 70% крымчан регулярно занимаются спортом
, а около 20 тысяч жителей региона сдали нормативы ГТО, сообщили ранее в пресс-службе Государственного Совета Крыма по итогам заседания комитета по культуре, охране культурного наследия и спорту.
