Разбор завалов на месте взрыва во Владикавказе приостановлен из-за риска обрушения

Оперштаб во Владикавказе приостановил работы по разбору завалов после взрыва на складах пиротехники из-за угрозы обрушения здания. Об этом в своем канале в Mах... РИА Новости Крым, 10.04.2026

2026-04-10T20:23

2026-04-10T20:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Оперштаб во Владикавказе приостановил работы по разбору завалов после взрыва на складах пиротехники из-за угрозы обрушения здания. Об этом в своем канале в Mах сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.На сегодня работы остановлены. Территория взята под охрану. Уже завтра утром специалисты вернутся на объект и продолжат разбор завалов, уточнил глава региона. Вместе с тем, сотрудники коммунальных служб делают все возможное, чтобы как можно быстрее обеспечить светом близлежащие дома.Ранее поступило сообщение о том, что в складских помещениях на улице Партизанская во Владикавказе произошел хлопок с последующим возгоранием. К месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России. Число пострадавших при взрыве склада пиротехники во Владикавказе достигло 14 человек, два человека погибли. Возбуждено уголовное дело. В городе введен режим ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

