Разбор завалов на месте взрыва во Владикавказе приостановлен из-за риска обрушения - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Разбор завалов на месте взрыва во Владикавказе приостановлен из-за риска обрушения
Разбор завалов на месте взрыва во Владикавказе приостановлен из-за риска обрушения - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Разбор завалов на месте взрыва во Владикавказе приостановлен из-за риска обрушения
Оперштаб во Владикавказе приостановил работы по разбору завалов после взрыва на складах пиротехники из-за угрозы обрушения здания. Об этом в своем канале в Mах... РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T20:23
2026-04-10T20:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Оперштаб во Владикавказе приостановил работы по разбору завалов после взрыва на складах пиротехники из-за угрозы обрушения здания. Об этом в своем канале в Mах сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.На сегодня работы остановлены. Территория взята под охрану. Уже завтра утром специалисты вернутся на объект и продолжат разбор завалов, уточнил глава региона. Вместе с тем, сотрудники коммунальных служб делают все возможное, чтобы как можно быстрее обеспечить светом близлежащие дома.Ранее поступило сообщение о том, что в складских помещениях на улице Партизанская во Владикавказе произошел хлопок с последующим возгоранием. К месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России. Число пострадавших при взрыве склада пиротехники во Владикавказе достигло 14 человек, два человека погибли. Возбуждено уголовное дело. В городе введен режим ЧС.
новости, владикавказ, сергей меняйло, происшествия, взрыв
Разбор завалов на месте взрыва во Владикавказе приостановлен из-за риска обрушения

Разбор завалов на месте взрыва во Владикавказе приостановлен из-за риска обрушения здания

20:23 10.04.2026 (обновлено: 20:32 10.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Оперштаб во Владикавказе приостановил работы по разбору завалов после взрыва на складах пиротехники из-за угрозы обрушения здания. Об этом в своем канале в Mах сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.
"Решением оперативного штаба вынуждены приостановить работы по разбору завалов на месте ЧП – есть риск обрушения здания. Главное для нас сейчас – безопасность людей. Мы не имеем права подвергать спасателей дополнительной угрозе", – сказано в сообщении.
На сегодня работы остановлены. Территория взята под охрану. Уже завтра утром специалисты вернутся на объект и продолжат разбор завалов, уточнил глава региона. Вместе с тем, сотрудники коммунальных служб делают все возможное, чтобы как можно быстрее обеспечить светом близлежащие дома.

"Работы не прекращаются и будут вестись до тех пор, пока в каждом доме не появится электроэнергия. Благодарю всех за терпение", – добавил Сергей Меняйло.

Ранее поступило сообщение о том, что в складских помещениях на улице Партизанская во Владикавказе произошел хлопок с последующим возгоранием. К месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России. Число пострадавших при взрыве склада пиротехники во Владикавказе достигло 14 человек, два человека погибли. Возбуждено уголовное дело. В городе введен режим ЧС.
