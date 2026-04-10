Разбор завалов на месте взрыва во Владикавказе приостановлен из-за риска обрушения
Разбор завалов на месте взрыва во Владикавказе приостановлен из-за риска обрушения здания
20:23 10.04.2026 (обновлено: 20:32 10.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Оперштаб во Владикавказе приостановил работы по разбору завалов после взрыва на складах пиротехники из-за угрозы обрушения здания. Об этом в своем канале в Mах сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.
"Решением оперативного штаба вынуждены приостановить работы по разбору завалов на месте ЧП – есть риск обрушения здания. Главное для нас сейчас – безопасность людей. Мы не имеем права подвергать спасателей дополнительной угрозе", – сказано в сообщении.
На сегодня работы остановлены. Территория взята под охрану. Уже завтра утром специалисты вернутся на объект и продолжат разбор завалов, уточнил глава региона. Вместе с тем, сотрудники коммунальных служб делают все возможное, чтобы как можно быстрее обеспечить светом близлежащие дома.
"Работы не прекращаются и будут вестись до тех пор, пока в каждом доме не появится электроэнергия. Благодарю всех за терпение", – добавил Сергей Меняйло.
Ранее поступило сообщение о том, что в складских помещениях на улице Партизанская во Владикавказе произошел хлопок с последующим возгоранием. К месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России. Число пострадавших при взрыве склада пиротехники во Владикавказе достигло 14 человек, два человека погибли. Возбуждено уголовное дело. В городе введен режим ЧС.