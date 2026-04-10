https://crimea.ria.ru/20260410/putin-provel-soveschanie-po-razvitiyu-ii-v-rossii--glavnye-zayavleniya-prezidenta-1155129276.html
Путин провел совещание по развитию ИИ в России – главные заявления президента
Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с регионами сформировать национальный план внедрения искусственного интеллекта (ИИ) и добиться... РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T23:11
владимир путин (политик)
россия
искусственный интеллект
наука и технологии
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0a/1155129519_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_638c2c0c40b724fb0ae439b4bc9ce166.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с регионами сформировать национальный план внедрения искусственного интеллекта (ИИ) и добиться повсеместного использования этих технологий.Глава государства заявил, что от способности России следовать стремительным технологическим изменениям зависят суверенитет и само существование страны."От нашей способности соответствовать темпам глобальных изменений зависят суверенитет и в недалеком будущем, без всякого преувеличения, само существование российского государства", – сказал Путин.Кроме того, заявил президент, российские технологии искусственного интеллекта должны быть конкурентоспособны в мире и обладать максимальным уровнем суверенности."Считаю необходимым обеспечить создание и последующее развитие отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Они должны быть конкурентоспособными в мировом масштабе и при этом обладать максимальным уровнем суверенности", – подчеркнул российский лидер.Глава государства поставил задачу, чтобы продукты ИИ к 2030 году использовались во всех областях в страны, включая экономику и образование."К 2030 году подобные технологии и продукты на их основе (ИИ – ред.) должны использоваться во всех областях, включая производство, логистику, энергетику, управление и образование", – сказал Путин.Таким образом, президент поручил добиться повсеместного использования технологий искусственного интеллекта в стране."Речь о том, чтобы добиться повсеместного, фронтального применения искусственного интеллекта, сформировать в России рынок использования таких решений. Это приоритетная задача для отечественного бизнеса", – подчеркнул президент.На профильном совещании глава государства попросил комиссию по ИИ рассмотреть программу по ускоренному внедрению этой технологии в РФ."Прошу комиссию уже в текущем году рассмотреть комплексные решения, в том числе по следующим направлениям. Первое: это программа ускоренного внедрения искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики и социальной сферы, в системе государственного управления", – уточнил российский лидер.Также Путин подчеркнул, что Россия должна развивать собственный искусственный интеллект для национальной обороны и безопасности, использовать максимально суверенные продукты в этой сфере."Развитие собственных решений искусственного интеллекта для национальной обороны и безопасности. Здесь, повторю, мы должны обладать самыми передовыми технологиями, использовать максимально суверенные отечественные продукты", – заявил Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Искусственный интеллект для работы и жизни: что изменит новый закон в РФМедицинские советы ИИ: где проходит грань между помощью и рискомКому лучше не общаться с ИИ – ответ психиатра
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0a/1155129519_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2eacfeed6bc6dee74177c645684c7205.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
