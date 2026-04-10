Путин провел совещание по развитию ИИ в России – главные заявления президента - РИА Новости Крым, 10.04.2026

2026-04-10T23:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с регионами сформировать национальный план внедрения искусственного интеллекта (ИИ) и добиться повсеместного использования этих технологий.Глава государства заявил, что от способности России следовать стремительным технологическим изменениям зависят суверенитет и само существование страны."От нашей способности соответствовать темпам глобальных изменений зависят суверенитет и в недалеком будущем, без всякого преувеличения, само существование российского государства", – сказал Путин.Кроме того, заявил президент, российские технологии искусственного интеллекта должны быть конкурентоспособны в мире и обладать максимальным уровнем суверенности."Считаю необходимым обеспечить создание и последующее развитие отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Они должны быть конкурентоспособными в мировом масштабе и при этом обладать максимальным уровнем суверенности", – подчеркнул российский лидер.Глава государства поставил задачу, чтобы продукты ИИ к 2030 году использовались во всех областях в страны, включая экономику и образование."К 2030 году подобные технологии и продукты на их основе (ИИ – ред.) должны использоваться во всех областях, включая производство, логистику, энергетику, управление и образование", – сказал Путин.Таким образом, президент поручил добиться повсеместного использования технологий искусственного интеллекта в стране."Речь о том, чтобы добиться повсеместного, фронтального применения искусственного интеллекта, сформировать в России рынок использования таких решений. Это приоритетная задача для отечественного бизнеса", – подчеркнул президент.На профильном совещании глава государства попросил комиссию по ИИ рассмотреть программу по ускоренному внедрению этой технологии в РФ."Прошу комиссию уже в текущем году рассмотреть комплексные решения, в том числе по следующим направлениям. Первое: это программа ускоренного внедрения искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики и социальной сферы, в системе государственного управления", – уточнил российский лидер.Также Путин подчеркнул, что Россия должна развивать собственный искусственный интеллект для национальной обороны и безопасности, использовать максимально суверенные продукты в этой сфере."Развитие собственных решений искусственного интеллекта для национальной обороны и безопасности. Здесь, повторю, мы должны обладать самыми передовыми технологиями, использовать максимально суверенные отечественные продукты", – заявил Владимир Путин.

